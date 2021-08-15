Кому-то удается решить любую задачу или ответить на сложный вопрос буквально за считанные минуты. А другие могут просидеть над решением задания длительное время, и не факт, что вовсе смогут его решить. И хоть осознавать этот факт не очень приятно, но одни люди умнее других. Астролог Людмила Булгакова рассказали, какие знаки Зодиака считаются самыми умными, передает ТСН.

Астролог назвала самые умные знаки Зодиака - фото из открытых источников

Близнецы (22.05 – 21.06)

Представителей этого знака Зодиака астрологи называют самыми умными. За это качество Близнецы должны благодарить свою планету-управителя Меркурий, который, считается, отвечает за интеллектуальную составляющую. Несмотря на то, что многие знаки Зодиака с детства тянутся к знаниям, Близнецам эта задача дается гораздо легче, чем кому-либо. Астролог утверждает, что усваиваемая информация находится в голове Близнецов дольше и они с легкостью могут "вытащить" ее в нужный момент.

Телец (21.04 – 21.05)

Астролог говорит, что хоть и на первый взгляд Тельцов не назовешь умными (это связано со стихией знака — Землей), на самом деле все совершенно не так. Представители этого знака имеют большой вагон знаний за плечами, однако не считают нужным их каждому показывать. Специалисты не рекомендуют вступать с Тельцами в интеллектуальный спор, поскольку они способны быстро "уложить на лопатки" соперника. Кстати, именно среди представителей этого знака больше всего выдающихся ученых и исследователей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов называют очень практичными и прагматичными, и они стремятся изучать только то, что пригодится им в жизни или в работе. Астролог утверждает, что интеллект Скорпиона обладает эмоциональными свойствами, и именно к чувствам они обращаются во время решения задач. Вероятно, их прошлый опыт, и эмоции которые они переживали, а не факты, позволяют Скорпионам прийти к решению даже самого сложного вопроса.

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