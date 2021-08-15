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Астролог назвала самые умные знаки Зодиака

Скорпионов называют очень практичными и прагматичными, и изучают они только то, что пригодится им в жизни или в работе

15 августа 2021, 19:54
Автор:

Елизавета Черных

Кому-то удается решить любую задачу или ответить на сложный вопрос буквально за считанные минуты. А другие могут просидеть над решением задания длительное время, и не факт, что вовсе смогут его решить. И хоть осознавать этот факт не очень приятно,  но одни люди умнее других. Астролог Людмила Булгакова рассказали, какие знаки Зодиака считаются самыми умными, передает ТСН. 

Астролог назвала самые умные знаки Зодиака

Астролог назвала самые умные знаки Зодиака - фото из открытых источников

Близнецы (22.05 – 21.06)

Представителей этого знака Зодиака астрологи называют самыми умными. За это качество Близнецы должны благодарить свою планету-управителя Меркурий, который, считается, отвечает за интеллектуальную составляющую. Несмотря на то, что многие знаки Зодиака с детства тянутся к знаниям, Близнецам эта задача дается гораздо легче, чем кому-либо. Астролог утверждает, что усваиваемая информация находится в голове Близнецов дольше и они с легкостью могут "вытащить" ее в нужный момент. 

Телец (21.04 – 21.05)

Астролог говорит, что хоть и на первый взгляд Тельцов не назовешь умными (это связано со стихией знака — Землей), на самом деле все совершенно не так. Представители этого знака имеют большой вагон знаний за плечами, однако не считают нужным их каждому показывать. Специалисты не рекомендуют вступать с Тельцами в интеллектуальный спор, поскольку они способны быстро "уложить на лопатки" соперника.  Кстати, именно среди представителей этого знака больше всего выдающихся ученых и исследователей. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов называют очень практичными и прагматичными, и они стремятся изучать только то, что пригодится им в жизни или в работе. Астролог утверждает, что интеллект Скорпиона обладает эмоциональными свойствами, и именно к чувствам они обращаются во время решения задач. Вероятно, их прошлый опыт, и эмоции которые они переживали, а не факты, позволяют Скорпионам прийти к решению даже самого сложного вопроса.  

Ранее портал "Комментарии" называл самого скандального знака Зодиака. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/uma-palat-astrolog-nazval-samye-umnye-znaki-zodiaka-1842625.html
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comments

Обсуждения

Надежда

15 августа 2021, 19:58

АВТОР. А вы кто по знаку зодиака? КОЛЬ ТАКУЮ ЕРУНЛУ НАПЕЧАТАЛА...

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