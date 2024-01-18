logo

BTC/USD

41445.28

ETH/USD

2459.89

LTC/USD

69.33

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Знакомства в интернете: как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников
commentss НОВОСТИ Все новости

Знакомства в интернете: как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников

Рассказываем, как во время общения в интернете не стать жертвой мошенников

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Кунец Дарья
Поделитесь публикацией:

Интернет открыл перед нами огромные возможности: от просто общения до работы и развлечений. Знакомства в Интернете предоставляют удивительные возможности для общения, где можно найти себе пару и даже любовь всей жизни. Однако, как и в реальной жизни, здесь есть свои риски. Знание и соблюдение базовых правил безопасности и осторожность помогут вам избежать потенциальных угроз и сделают ваше общение в интернете более приятным и безопасным.

Знакомства в интернете: как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников

Правила безопасных знакомств в Интернете

"Комментарии" рассказывают, как безопасно знакомится в Интернете и советы, как минимизировать потенциальные угрозы.


Какие существуют риски

во время знакомства в интернете

Злоумышленники могут создавать фальшивые профили с целью мошенничества. Они могут выдавать себя за кого-то другого, использовать фейковые фотографии и лжесведения. Далее они могут использовать ваши открытые персональные данные, размещенные в профиле или выманить дополнительные во время общения, чтобы использовать в своих корыстных целях. А неверная информация о себе или недостаточная осторожность могут привести к встречам с опасными людьми в реальной жизни. Также, отсутствие норм и правил может привести к онлайн-травле и оскорбительному поведению. Злоумышленники могут атаковать эмоционально и морально.


Как себя правильно вести себя

во время знакомств в интернете

Первое правило: будьте осторожны с личной информацией

Не раскрывайте слишком много информации на первых этапах знакомства. Управляйте доступом к вашему профилю и ограничивайте количество персональных данных.

Правило второе: проверяйте правдивость данных

Перед встречей с кем-то в реальной жизни, удостоверьтесь в подлинности информации о собеседнике. Используйте доступные ресурсы и социальные сети для проверки.

Правило третье: используйте надежные платформы

Предпочитайте известные и проверенные платформы знакомств, которые предоставляют дополнительные меры безопасности. Не передавайте свой номер телефона, адрес или другие контактные данные до тех пор, пока не уверены в надежности собеседника.


Общие меры безопасности

во время знакомства в интернете

Создавайте уникальные пароли для учетной записи и добавляйте секретные вопросы для дополнительной защиты. Избегайте использования общественных Wi-Fi для общения на сайтах для знакомств, чтобы избежать перехвата личной информации.

Если что-то кажется вам подозрительным, не стесняйтесь сообщить администрации платформы и, при необходимости, обратиться в киберполицию.

Главный совет в вопросе безопасного общения в интернете — старайтесь обновлять свои знания о правилах онлайн-безопасности и обучайте знакомых и родных тому же. Это поможет сделать интернет более безопасным местом для всех.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости