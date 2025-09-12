Жир и ржавчина исчезнут мгновенно: простой и эффективный способ очистки посуды без дорогой химии

Удалить жир и ржавчину из посуды сложно. Однако эффективный и простой способ вернуть блеск кастрюлям и сковородкам, не используя дорогие средства. Для этого понадобится соль, лимон, сода и уксус.

Кухонная посуда. Иллюстративное фото

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая после нанесения на ржавчину превращает твердые оксиды железа в легко удаляемые растворимые формы, пишет издание Express. Крупная соль действует как абразив, а ее маленькие острые края приподнимают наиболее пригорелый жир, позволяющий затем лимонному соку растворять соединения.

Отчистить посуду от жира поможет и соединение уксуса, пищевой соды, лимона и соли. Рекомендуется замочить посуду в пищевой соде и столовой ложке уксуса примерно на 30 минут. Это поможет размягчить пригорелый жир. Затем нужно разрезать лимон, на половинку насыпать чуть-чуть крупной соли и потереть загрязненные места.

Однако, как пишет издание, нельзя использовать этот метод на деликатных антипригарных покрытиях или тонких алюминиевых покрытиях, поскольку абразивная соль может поцарапать их.

Также важно тщательно вымыть посуду после обработки. Также следует использовать для чистки половину свежего лимона – лимонный сок в бутылках будет не столь эффективным.

Пошаговый метод очистки посуды:

Насыпьте обильный слой крупной соли на пригорелые, ржавые или жирные участки посуды. Разрежьте половинку лимона и натрите соль, выжимая сок во время чистки. Соль образует пасту с лимонным соком. Оставьте лимонно-солевую пасту на посуде на несколько минут (5-10), чтобы кислота проникла через ржавчину или затвердевший жир. Используйте скраб для растирания пасты круговыми движениями. Ржавчина или жир при этом будут расслаиваться. Смойте теплой водой и мягким моющим средством, чтобы удалить остатки. Высушите посуду. Если чистили чугунную посуду, после чистки ее нужно немного нагреть и нанести тонкий слой масла для защиты.

