Желтый уровень опасности: Украина готовится к штормовому предупреждению

“Во вторник циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты принесут дожди и временами мокрый снег в западные области Украины, местами затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Остальная наша территория будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду. Карта внизу.”, — сказала она.

Синоптик предупредила о дождях в Украине завтра

Украина ожидает значительное ухудшение погодных условий. Согласно последним данным Украинского гидрометцентра, западные области страны оказались в зоне повышенного внимания из-за штормового предупреждения. 12 марта порывы ветров будут достигать до 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.В Львове и Львовской области уже ощущается предвестие бури с объявлением первого уровня опасности. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, способных создавать препятствия как для пешеходов, так и для транспортного движения.Непогода также охватит правобережную часть Украины, принося дожди и местами мокрый снег, особенно в Карпатах, где осадки обещают быть значительными. При этом, на левобережье страны сохранится относительно спокойная погода без осадков.Температурный режим предстоящей ночи предвещает +1...+6 °С, но в северных и восточных областях столбики термометров могут опуститься до -3...-8 °С. Дневная температура почти по всей Украине ожидается в пределах +3...+8 °С, тогда как на юге и в Закарпатье воздух прогреется до комфортных +10...+13 °С.Синоптик Наталья Диденко, подчеркивает, что основные осадки в виде дождя и мокрого снега придутся на западные области.