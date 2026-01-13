logo

Зачем лить уксус в слив на ночь: бытовой трюк, о котором сожалеют, что не знали раньше

Одно действие перед сном может изменить состояние труб, воздуха в доме и даже настроение с утра.

13 января 2026, 15:53
Многие сталкивались с ситуацией, когда слив в раковине или душе выглядит чистым, но из него снова появляется неприятный запах . Часто кажется, что проблема в трубах или в старой сантехнике. На самом же деле причина гораздо проще — и решается обычным уксусом.

Зачем лить уксус в слив на ночь: бытовой трюк, о котором сожалеют, что не знали раньше

Уксус в сливе на ночь – простой лайфхак против запаха, засоров и бактерий

Заливка уксуса в слив на ночь – это старый бытовой прием, который в последнее время снова набирает популярность. Он работает сразу в нескольких направлениях и не нуждается ни в дорогих средствах, ни усилиях.

В течение дня в трубах скапливаются остатки жира, мыла, косметики и органики. Даже если вода сходит нормально, на стенках слива постепенно появляется тонкий налет. Именно он становится идеальной средой для бактерий , которые и вызывают тот же "затхлый" запах. Ночью, когда ливнем никто не пользуется, уксус имеет время действовать максимально эффективно.

Кислая среда медленно растворяет жировые отложения, нейтрализует бактерии и разрушает начальные стадии засоров . В отличие от агрессивной химии уксус не повреждает трубы и не оставляет резкого запаха, если дать ему поработать несколько часов.

Есть еще один неожиданный эффект. Утром в ванной или на кухне заметно свежий воздух. Исчезает тот самый едва уловимый запах, к которому многие привыкают и перестают замечать, хотя именно он создает ощущение "не совсем чистого" дома.

Особенно полезным этот трюк считают для кухонных сливов. Именно там жир оседает активнее , даже если мыть посуду горячей водой. Регулярное использование уксуса раз в неделю помогает гораздо реже сталкиваться с серьезными засорениями.

Использовать этот метод очень просто: достаточно вылить в слив стакан обычного столового уксуса перед сном и не пользоваться водой до утра. По желанию утром можно промыть слив теплой водой – и этого вполне достаточно для профилактики.

Именно такие мелкие бытовые привычки часто оказывают наибольший эффект. Они не нуждаются в перестройке жизни, но постепенно делают дом чище, свежее и комфортнее — без лишних затрат и химии.

Читайте также в "Комментариях" бюджетный рецепт запеченного картофеля, который выглядит и на вкус, как в ресторане.



