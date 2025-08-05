Зачем еженедельно лить уксус в раковину: интересная хитрость, которую скрывают сантехники

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Клименко Елена
Кажется странным, но многие хозяйки регулярно используют обычный уксус для ухода за ливнем в раковине. Этот простой способ помогает эффективно бороться с двумя распространенными бытовыми проблемами – неприятным запахом и засорением труб. Об этом сообщает ресурс news24.in.ua.
Фото: из открытых источников
Как это работает
Раз в неделю рекомендуется вливать стакан столового уксуса в слив кухонной или ванной раковины. Затем следует подождать примерно 30 минут и промыть теплой водой. Результат будет ощутим уже после первой процедуры.
Основная цель – устранить неприятный запах из канализации, который часто проникает в жилище. Этот запах не только неприятный, но и может представлять угрозу здоровью, ведь в воздухе могут появляться токсичные вещества, такие как сероводород и аммиак, негативно влияющие на дыхательные пути и общее состояние организма.
Как уксус борется с неприятным запахом и засорением
· Растворяет жировые и другие органические отложения, которые скапливаются в трубах.
· Обезвреживает бактерии, вызывающие неприятный запах.
· Предотвращает появление засоров, особенно при регулярном применении.
· Безопасный для большинства видов труб.
Правильная процедура очистки
1. Влейте стакан уксуса в сливное отверстие.
2. Подождите 30 минут, пока уксус растворит органические остатки и продезинфицирует трубы.
3. Промойте слив горячей водой.
Если ливень не чистили долгое время, перед уксусом можно всыпать две столовые ложки соды – реакция этих веществ значительно усилит эффект очищения.
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