Зачем еженедельно лить уксус в раковину: интересная хитрость, которую скрывают сантехники

Кажется странным, но многие хозяйки регулярно используют обычный уксус для ухода за ливнем в раковине. Этот простой способ помогает эффективно бороться с двумя распространенными бытовыми проблемами – неприятным запахом и засорением труб. Об этом сообщает ресурс news24.in.ua.

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Как это работает

Раз в неделю рекомендуется вливать стакан столового уксуса в слив кухонной или ванной раковины. Затем следует подождать примерно 30 минут и промыть теплой водой. Результат будет ощутим уже после первой процедуры.

Основная цель – устранить неприятный запах из канализации, который часто проникает в жилище. Этот запах не только неприятный, но и может представлять угрозу здоровью, ведь в воздухе могут появляться токсичные вещества, такие как сероводород и аммиак, негативно влияющие на дыхательные пути и общее состояние организма.

Как уксус борется с неприятным запахом и засорением

· Растворяет жировые и другие органические отложения, которые скапливаются в трубах.

· Обезвреживает бактерии, вызывающие неприятный запах.

· Предотвращает появление засоров, особенно при регулярном применении.

· Безопасный для большинства видов труб.

Правильная процедура очистки

1. Влейте стакан уксуса в сливное отверстие.

2. Подождите 30 минут, пока уксус растворит органические остатки и продезинфицирует трубы.

3. Промойте слив горячей водой.

Если ливень не чистили долгое время, перед уксусом можно всыпать две столовые ложки соды – реакция этих веществ значительно усилит эффект очищения.

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