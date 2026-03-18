Забудьте об этой работе на даче в марте: эксперты удивили советом огородников

Март для многих украинских садоводов становится периодом активных подготовительных работ на дачных участках. В настоящее время дачники обычно стараются сделать все возможное для того, чтобы до начала посевной работы шли как можно быстрее, включая приведение газона в порядок.

Однако многие специалисты не рекомендуют начинать стрижку газонов уже в начале весны. Это может быть слишком рано. Ранняя стрижка травы, когда еще прохладно, может нанести больше вреда, чем пользы. Прежде чем брать в руки газонокосилку, садоводам следует провести простой тест на стойкость газона к нагрузкам. Этот этап позволит предотвратить серьезные повреждения травяного покрытия, которое вы так тщательно ухаживаете.

И вот как можно проверить состояние газона в марте: просто прогуляйтесь по нему и обратите внимание на состояние грунта. Если земля начинает проседать под ногами, а сама поверхность кажется излишне мягкой, то газон еще не готов ни к стрижке, ни к интенсивному использованию. Такая мягкость грунта свидетельствует о том, что покрытие еще не окрепло и требует времени, чтобы полностью восстановиться после зимнего периода.

Если в марте часто ходить по мокрой почве на газоне, это может привести к его уплотнению. Чрезмерное уплотнение земли осложнит прорастание молодой травы, что, в свою очередь, может привести к образованию пустых участков или "лысин". Поэтому во избежание таких неприятностей лучше подождать с кошением и другими активными работами до того момента, когда газон будет достаточно сухим и окрепшим.

