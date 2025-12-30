logo

Забудьте о похмелье в Новый год: врач назвал 4 продукта, которые категорически нельзя есть с алкоголем
НОВОСТИ

Забудьте о похмелье в Новый год: врач назвал 4 продукта, которые категорически нельзя есть с алкоголем

Сладости, газированные напитки и острые блюда – самые плохие спутники алкоголя, которые могут испортить ваш Новый год.

30 декабря 2025, 21:46
Автор:
Проніна Анна

При подготовке к новогоднему застолью важно не только выбрать праздничные блюда, но и правильно сочетать их с алкоголем. Рассказываем, какие продукты могут не только ускорить опьянение, но спровоцировать сильное похмелье на следующий день.

Забудьте о похмелье в Новый год: врач назвал 4 продукта, которые категорически нельзя есть с алкоголем

Как избежать тяжелого похмелья на праздничном застолье: эксперт объяснил, чем категорически не закусывать

Четыре продукта, которые вредят здоровью вместе со спиртным:

  1. Сладости и торты. Сахар стимулирует резкий выброс инсулина, что повышает всасывание этанола и приводит к быстрому опьянению.

  2. Фрукты и соки. Фруктоза перегружает печень, которая одновременно перерабатывает алкоголь, поэтому детоксикация замедляется, а опьянение длится дольше.

  3. Газированные напитки. Углекислый газ ускоряет попадание алкоголя в кишечник, откуда он мгновенно попадает в кровь и в мозг.

  4. Острая еда. Жгучие специи усиливают раздражение слизистых желудка, что часто провоцирует тошноту и дискомфорт.

Что помогает снизить риск похмелья:
Лучше всего есть алкоголь продуктами с белками и жирами: мясом, рыбой, сырами, яйцами или орехами. Соленья тоже полезны – соль помогает удерживать воду в организме и частично компенсирует дегидратацию.

Математика безопасного празднования:

  • На одну стандартную дозу алкоголя (30–40 мл крепкого или 150 мл вина) печень тратит около часа.

  • Гидратация: на каждую порцию спирта следует пить 250 мл воды.

  • Лимиты: мужчинам – до 4 доз, женщинам – до 3.

  • Не смешивать разные виды спиртного, особенно виски и коньяк.

  • Завершать употребление алкоголя за 3-4 часа до сна и перед сном выпить около полулитра воды.

Соблюдая эти простые правила, празднование Нового года останется радостным и безопасным, а утреннее похмелье станет лишь неприятным воспоминанием.

