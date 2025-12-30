Забудьте про похмілля в Новий рік: лікар назвав 4 продукти, які категорично не можна їсти з алкоголем

Під час підготовки до новорічного застілля важливо не лише вибрати святкові страви, а й правильно поєднувати їх із алкоголем. Розказуємо, які продукти можуть не лише прискорити сп’яніння, а й спровокувати сильне похмілля наступного дня.

Як уникнути тяжкого похмілля на святковому застіллі: експерт пояснив, чим категорично не закушувати

Чотири продукти, які шкодять здоров’ю разом із спиртним:

Солодощі та торти. Цукор стимулює різкий викид інсуліну, що підвищує всмоктування етанолу і призводить до стрімкого сп’яніння. Фрукти та соки. Фруктоза перевантажує печінку, яка одночасно переробляє алкоголь, через що детоксикація уповільнюється, а сп’яніння триває довше. Газовані напої. Вуглекислий газ прискорює потрапляння алкоголю в кишківник, звідки він миттєво потрапляє у кров та мозок. Гостра їжа. Пекучі спеції підсилюють подразнення слизових оболонок шлунку, що часто провокує нудоту та дискомфорт.

Що допомагає знизити ризик похмілля:

Найкраще закушувати алкоголь продуктами з білками та жирами: м’ясом, рибою, сирами, яйцями або горіхами. Соління теж корисні — сіль допомагає утримувати воду в організмі і частково компенсує дегідратацію.

Математика безпечного святкування:

На одну стандартну дозу алкоголю (30–40 мл міцного або 150 мл вина) печінка витрачає приблизно годину.

Гідратація: на кожну порцію алкоголю слід пити 250 мл води.

Ліміти: чоловікам — до 4 доз, жінкам — до 3.

Не змішувати різні види спиртного, особливо віскі та коньяк.

Завершувати вживання алкоголю за 3–4 години до сну та перед сном випити близько півлітра води.

Дотримуючись цих простих правил, святкування Нового року залишиться радісним і безпечним, а ранкове похмілля стане лише неприємним спогадом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував гороскоп на завтра, 31 грудня.