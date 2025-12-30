logo_ukra

Забудьте про похмілля в Новий рік: лікар назвав 4 продукти, які категорично не можна їсти з алкоголем
НОВИНИ

Забудьте про похмілля в Новий рік: лікар назвав 4 продукти, які категорично не можна їсти з алкоголем

Солодощі, газовані напої та гострі страви — найгірші супутники алкоголю, які можуть зіпсувати ваш Новий рік.

30 грудня 2025, 21:46
Під час підготовки до новорічного застілля важливо не лише вибрати святкові страви, а й правильно поєднувати їх із алкоголем. Розказуємо, які продукти можуть не лише прискорити сп’яніння, а й спровокувати сильне похмілля наступного дня.

Забудьте про похмілля в Новий рік: лікар назвав 4 продукти, які категорично не можна їсти з алкоголем

Як уникнути тяжкого похмілля на святковому застіллі: експерт пояснив, чим категорично не закушувати

Чотири продукти, які шкодять здоров’ю разом із спиртним:

  1. Солодощі та торти. Цукор стимулює різкий викид інсуліну, що підвищує всмоктування етанолу і призводить до стрімкого сп’яніння.

  2. Фрукти та соки. Фруктоза перевантажує печінку, яка одночасно переробляє алкоголь, через що детоксикація уповільнюється, а сп’яніння триває довше.

  3. Газовані напої. Вуглекислий газ прискорює потрапляння алкоголю в кишківник, звідки він миттєво потрапляє у кров та мозок.

  4. Гостра їжа. Пекучі спеції підсилюють подразнення слизових оболонок шлунку, що часто провокує нудоту та дискомфорт.

Що допомагає знизити ризик похмілля:
Найкраще закушувати алкоголь продуктами з білками та жирами: м’ясом, рибою, сирами, яйцями або горіхами. Соління теж корисні — сіль допомагає утримувати воду в організмі і частково компенсує дегідратацію.

Математика безпечного святкування:

  • На одну стандартну дозу алкоголю (30–40 мл міцного або 150 мл вина) печінка витрачає приблизно годину.

  • Гідратація: на кожну порцію алкоголю слід пити 250 мл води.

  • Ліміти: чоловікам — до 4 доз, жінкам — до 3.

  • Не змішувати різні види спиртного, особливо віскі та коньяк.

  • Завершувати вживання алкоголю за 3–4 години до сну та перед сном випити близько півлітра води.

Дотримуючись цих простих правил, святкування Нового року залишиться радісним і безпечним, а ранкове похмілля стане лише неприємним спогадом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував гороскоп на завтра, 31 грудня. 



