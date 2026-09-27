Вы стираете это слишком редко: как часто на самом деле нужно менять постель и полотенца

Постель и полотенца могут выглядеть чистыми даже тогда, когда их уже пора отправить в стиральную машину. Во время сна и после душа на ткани остаются клетки кожи, пот и частицы грязи, а влажные полотенца создают благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Постельное бельё нуждается в регулярной стирке, даже если визуально кажется чистым. Фото: Counselling / Pixabay

Как часто стирать постель

Обычно специалисты советуют стирать постельное белье раз в одну-две недели. В то же время исследование, приведенное Popular Science, показало, что люди в среднем откладывали стирку примерно на 24 дня, а наволочки могли не стирать около 25 дней.

Особенно важно регулярно стирать постель людям с аллергией на пылевых клещей. Эти микроскопические организмы питаются отмершими клетками кожи и могут усугублять симптомы аллергии и астмы.

Если на простыне появились пятна, следы пота или неприятный запах, ждать еще несколько дней не стоит. То же касается ситуаций, когда после сна усиливаются симптомы аллергии.

А как насчет полотенец

Банные полотенца также нуждаются в регулярной стирке. После использования на них остаются клетки кожи и микроорганизмы, а влажная ткань способствует их накоплению. Поэтому для полотенец также советуют ориентироваться на интервал в одну-две недели, а при появлении неприятного запаха стирать их раньше.

Главное – не ориентироваться только на внешний вид ткани. Регулярная стирка помогает уменьшать количество загрязнений и аллергенов в вещах, с которыми человек контактирует каждый день. Поэтому чистая постель и свежие полотенца важны не только для комфорта, но и для ежедневной гигиены.

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