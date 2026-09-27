Ви перете це занадто рідко: як часто насправді потрібно змінювати постіль і рушники

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Постіль і рушники можуть виглядати чистими навіть тоді, коли їх уже час відправити до пральної машини. Під час сну та після душу на тканині залишаються клітини шкіри, піт і частинки бруду, а вологі рушники створюють сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.
Постільна білизна потребує регулярного прання, навіть якщо візуально здається чистою. Фото: Counselling / Pixabay
Зазвичай фахівці радять прати постільну білизну раз на один-два тижні. Водночас дослідження, наведене Popular Science, показало, що люди в середньому відкладали прання приблизно на 24 дні, а наволочки могли не прати близько 25 днів.
Особливо важливо регулярно прати постіль людям з алергією на пилових кліщів. Ці мікроскопічні організми живляться відмерлими клітинами шкіри та можуть погіршувати симптоми алергії й астми.
Якщо на простирадлі з'явилися плями, сліди поту або неприємний запах, чекати ще кілька днів не варто. Те саме стосується ситуацій, коли після сну посилюються симптоми алергії.
Банні рушники також потребують регулярного прання. Після використання на них залишаються клітини шкіри та мікроорганізми, а волога тканина сприяє їхньому накопиченню. Тому для рушників також радять орієнтуватися на інтервал в один-два тижні, а за появи неприємного запаху прати їх раніше.
Головне — не орієнтуватися лише на зовнішній вигляд тканини. Регулярне прання допомагає зменшувати кількість забруднень і алергенів у речах, з якими людина контактує щодня. Тому чиста постіль і свіжі рушники важливі не лише для відчуття комфорту, а й для щоденної гігієни.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 15 помилок у гігієні, які багато хто робить щодня і навіть не помічає