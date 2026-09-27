Ви перете це занадто рідко: як часто насправді потрібно змінювати постіль і рушники

Постіль і рушники можуть виглядати чистими навіть тоді, коли їх уже час відправити до пральної машини. Під час сну та після душу на тканині залишаються клітини шкіри, піт і частинки бруду, а вологі рушники створюють сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.

Постільна білизна потребує регулярного прання, навіть якщо візуально здається чистою. Фото: Counselling / Pixabay

Як часто прати постіль

Зазвичай фахівці радять прати постільну білизну раз на один-два тижні. Водночас дослідження, наведене Popular Science, показало, що люди в середньому відкладали прання приблизно на 24 дні, а наволочки могли не прати близько 25 днів.

Особливо важливо регулярно прати постіль людям з алергією на пилових кліщів. Ці мікроскопічні організми живляться відмерлими клітинами шкіри та можуть погіршувати симптоми алергії й астми.

Якщо на простирадлі з'явилися плями, сліди поту або неприємний запах, чекати ще кілька днів не варто. Те саме стосується ситуацій, коли після сну посилюються симптоми алергії.

А як щодо рушників

Банні рушники також потребують регулярного прання. Після використання на них залишаються клітини шкіри та мікроорганізми, а волога тканина сприяє їхньому накопиченню. Тому для рушників також радять орієнтуватися на інтервал в один-два тижні, а за появи неприємного запаху прати їх раніше.

Головне — не орієнтуватися лише на зовнішній вигляд тканини. Регулярне прання допомагає зменшувати кількість забруднень і алергенів у речах, з якими людина контактує щодня. Тому чиста постіль і свіжі рушники важливі не лише для відчуття комфорту, а й для щоденної гігієни.

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