Врач выдал мрачное предупреждение тем, кто пользуется бутылками для воды

Многоразовые бутылки для воды давно стали модным аксессуаром и символом заботы об окружающей среде, чем их одноразовые аналоги. Однако врачи предупреждают, что они могут скрывать серьезную угрозу для здоровья, если их не мыть каждый день.

Американский врач Майро Фигура записал видео в TikTok, чтобы рассказать об ужасной реальности многоразовых бутылок для воды, если пренебрегать привычкой их мыть после каждого использования. Фигура отметил, что согласно исследованиям, многоразовая бутылка для воды может содержать в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Более того, дизайн бутылки тоже имеет значение на количество микробов. Например, модели с трубочкой в 14 раз грязнее, чем миски для домашних животных, а бутылки с носиком — втрое белее загрязнены нежели кухонная раковина. Фигура отметил, что больше микробов накапливается на крышках и в труднодоступных местах, в частности резьбе, носиках и уплотнителях.

По словам врача, регулярный контакт с бактериями, размножающимися во влажной среде бутылки, может привести не только к острым пищевым инфекциям, но и к длительным проблемам. В частности, Фигура указывает, что плесень и биопленки в бутылках связаны с хроническими воспалительными процессами, а также создают риск поражения кишечной флоры и ослабления иммунитета.

Как следствие Майро Фигура дал несколько советов, что нужно делать с бутылкой, чтобы уменьшить количество бактерий на ней.

Как правильно мыть бутылку

Специалист советует придерживаться простых правил мытья многоразовой бутылки:

— Мойте бутылку после каждого использования теплой мыльной водой.

— Обязательно очищайте крышку, резьбу и носики.

— Дайте бутылке полностью высохнуть на воздухе, прежде чем закрыть ее.

Для глубокой очистки раз в месяц Фигура советует мыть бутылку для воды с содой или уксусом. По его словам, для этого нужно смешать несколько ложек уксуса и теплой воды и оставить их в бутылке на 15 минут. Затем бутылку следует тщательно промыть. Подобным образом процедура проводится с содой, где нужно дать 2 ложки.

Врач отмечает, что не стоит отказываться от многоразовых бутылок, ведь они остаются экологичной альтернативой одноразовому пластику. Однако без должного ухода эти аксессуары могут стать питомником опасных микробов.

