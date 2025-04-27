Воскресенье после Пасхи: традиции, обряды и что категорически нельзя делать

В этом году "ведущее" воскресенье приходится на 27 апреля. В этот день христиане молятся за упокой душ умерших, посещают кладбища, ставят свечи и вспоминают отшедших в вечность родных.

Воскресенье после Пасхи

Воскресенье после Пасхи имеет множество названий: провода, проводки, гробки, радоница, дарное воскресенье. По церковной традиции это первое воскресенье после Пасхи, а всю вторую неделю после Пасхи считается поминальным.

По древним верованиям, в Пасху Бог отпускает души умерших на землю. В течение недели в домах ставят зажженные свечи и пасхальные яйца на окнах, чтобы души нашли дорогу домой. В воскресенье они возвращаются обратно на небеса, и родственники идут на кладбище, чтобы проститься. Верили, что дождь в этот день – это слезы души, которую не приняли в рай.

Считается, что традиции проводов умерших душ уходят еще в языческие времена. В дохристианские эпохи весной чествовали умерших как часть кругооборота жизни и смерти. Позже христианская церковь адаптировала эти обряды: к общей трапезе добавили молитвенные службы и освящение пищи.

На гробки на кладбища приносят традиционные блюда: кулич, пасхальные яйца, пироги, кныши и колыво — поминальную пищу из пшеницы или риса, политую медовым сиропом. Колебано выкладывают крестиком из изюма. Это блюдо также языческое происхождение.

Сегодня на кладбищах и дальше встречаются общие поминальные трапезы. Однако церковь предостерегает: употреблять пищу и алкоголь на кладбище нежелательно. Вместо этого священники советуют передавать пищу нуждающимся или благотворительным организациям.

Воскресенье после Пасхи также имеет свои запреты. Считается, что в этот день не стоит начинать новые дела или раскрывать свои планы.

Кроме того, согласно давним верованиям, не нужно вести на кладбище маленьких детей и беременных женщин. Также не рекомендуется приносить на кладбище искусственные цветы и употреблять алкоголь перед посещением кладбища.

А еще в этот день запрещается отказывать в помощи нуждающимся.

Считается, что воскресенье – это время молитвы, покоя и милосердия, когда живые объединяются в упоминании тех, кто уже отошел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о традициях на Пасху.



