В Украине переменчивая весна: дождь, снег и потепление в разных регионах

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, 13 марта страну ожидает вариативность небесных явлений: от облачности с прояснениями до мелких осадков, подчеркивая непредсказуемость весенней погоды.

синоптики дали прогноз погоды на среду

В этот день большинство регионов Украины окажутся под влиянием небольших дождей и мокрого снега, исключение составят лишь северо-восточные и восточные области. Особое внимание стоит уделить Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областям и Карпатам, где прогнозируются умеренные осадки.

Ветер, дующий преимущественно с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, добавит ощущение свежести воздуху, несмотря на предстоящие потепления. Ночная температура в ряде населенных пунктов спустится до морозных отметок, колеблясь в среднем от +2 до -3 градусов по Цельсию, что ставит перед людьми задачу не убирать теплые вещи слишком далеко.

На востоке страны морозы будут чуть строже, достигая отметок в -2 до -7 градусов. Тем временем, на западе и юге Украины температура ночью будет держаться в более мягком диапазоне от 0 до +5 тепла.

Дневная температура в большинстве регионов поднимется до +1...+6 градусов, но в таких местах, как Закарпатье, юг Одесской области и Крым, жители смогут насладиться более теплой погодой, с температурой воздуха от +8 до +13 градусов.

В Киевской области также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а ночная и дневная температура будет варьироваться в пределах от +2 до -3 и от +1 до +6 градусов соответственно. В столице ночью температура будет около 0, днем – немного теплее, от +2 до +4.

Кроме того, синоптики выдали предупреждение об удержании высоких уровней воды с 12 по 15 марта, что может привести к затоплению пойменных территорий и дорог на пойме реки Десны и ее притока Снов. Это явление затронет Новгород-Северский, Корюковский, Нежинский, Черниговский районы Черниговской области и Шосткинский район Сумской области, что вынуждает местные власти и жителей быть в готовности к возможным подтоплениям.