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В ближайшее время на Землю обрушится магнитная буря

Магнитные бури разной интенсивности обрушатся на Землю 8 и 9 марта

сегодня, 10:46
Автор:
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Черновалова Кристина
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Недавно ресурс The Watchers сообщил о значительной солнечной вспышке, которая обещает принести на Землю магнитную бурю в ближайшее время. 

В ближайшее время на Землю обрушится магнитная буря

Известно, что 5 марта около 20:00 UTC, что соответствует 22:00 по Киевскому времени, произошла значительная солнечная вспышка, сопровождаемая мощным выбросом корональной массы. Эти солнечные явления, по прогнозам ученых, коснутся Земли в конце дня 8 марта, вызвав магнитную бурю. Несмотря на то что большая часть выбросов пройдет мимо нашей планеты, ожидается, что влияние на магнитосферу Земли все же будет ощутимо.

Ученые также отмечают, что следом за этим событием, 6 марта, произошла еще одна вспышка. 

Магнитные бури представляют собой сложные и многогранные явления. В основе их возникновения лежит взаимодействие заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Эти процессы могут вызывать различные эффекты, включая красочные полярные сияния, а также потенциальные помехи в работе спутников и навигационных систем.

Кроме технологического аспекта, магнитные бури оказывают влияние и на живые организмы. Некоторые исследования связывают их с изменениями в физиологии и психологии человека, такими как нарушения сна, колебания артериального давления и повышенный уровень стресса. Несмотря на то что научное сообщество продолжает изучать эти эффекты, уже сейчас ясно, что воздействие магнитных бурь на человека заслуживает внимания и дальнейших исследований.

На магнитные бури реагирует около 75% населения во всем мире. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы течения самой бури. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Очень часто, многие люди, реагируют не на саму бурю, а на происходящие на солнце вспышки (которые появляются за пару дней до бури).



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