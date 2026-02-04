logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Украинцы на грани выживания: 50 продуктов, реально спасающих жизнь без света, воды и тепла
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы на грани выживания: 50 продуктов, реально спасающих жизнь без света, воды и тепла

Опыт украинских городов и сел, где отключение электричества и воды стало обыденностью: как выжить и сохранить комфорт.

4 февраля 2026, 11:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Когда свет выключают в шесть утра, а вода из кранов перестает течь, даже обычная утренняя рутина превращается в испытания. Украинцы вынуждены искать альтернативы, и спасательными становятся продукты, о которых раньше никто не задумывался.

Украинцы на грани выживания: 50 продуктов, реально спасающих жизнь без света, воды и тепла

Топ-50 продуктов и гаджетов для выживания во время блекаутов и перебоев водоснабжения

1. Гигиена и уход за телом

В квартирах без воды люди начали массово пользоваться сухим шампунем – он позволяет поддерживать волосы чистыми даже при многочасовых блекаутах. Самые востребованные бренды удобны в тюбах или спреях, их можно использовать несколько раз в день, не дожидаясь доступа к водоснабжению.

Влажные и антибактериальные салфетки стали неотъемлемым атрибутом обихода. Они помогают мыть руки, лицо и тело без воды, снимают пот и грязь, уменьшают риск инфекций. Также популярны сухое мыло и пенки для тела без воды , активно очищающие кожу, сохраняя ее естественный баланс.

Для свежести люди активно используют дезодоранты и антиперспиранты без воды , а для лица сухие гели для умывания , которые убирают загрязнение и подходят для чувствительной кожи. Важной опцией стали влажные салфетки для интимной гигиены , особенно для семей с детьми и пожилых людей, когда доступ к воде ограничен на несколько дней.

Кроме того, оказывается, что даже маленький запас полотенец и одноразовых салфеток существенно повышает комфорт. Вот, какие продукты вам понадобятся этой зимой:

Сухой шампунь позволяет поддерживать волосы чистыми без воды, снимает жирность и запах.

Влажные салфетки для рук и лица – замена мытья, очищают и освежают кожу.

Антибактериальные салфетки – снижают риск инфекций при отсутствии воды.

Сухое мыло или пенка для тела – очищает кожу без воды, подходит для душа на ходу.

Дезодорант без воды – сохраняет свежесть во время многочасовых отключений.

Антиперспирант в сухой форме – для активных людей и детей.

Сухой гель для умывания лица очищает кожу и убирает загрязнение без воды.

Влажные салфетки для интимной гигиены – незаменимы во время длительных перебоев.

Одноразовые полотенца удобны для мытья лица и тела без воды.

Мини-раствор для дезинфекции рук помогает поддерживать чистоту во время прогулки или работы.

2. Питьевая вода и еда

Нехватка воды делает запас жидкости критически важным. Украинцы покупают бутылированную воду и воду в бутылках с фильтром , чтобы иметь ее на несколько дней вперед.

Чтобы не зависеть от газа или электричества, люди берут сухие смеси для питья и приготовления – сухое молоко, каши быстрого приготовления, инстант-супы. Они не нуждаются в варке, долго сохраняются и обеспечивают калории и белки.

Консервы и полуфабрикаты без нагрева – еще одно спасение. Тушеное мясо, фасоль, овощные консервы, паштеты – все это позволяет выжить без кухни. Популярны также энергетические батончики и орехи , которые дают много энергии и не портятся:

Бутилированная вода — запас на несколько дней.

Вода в бутылках с фильтром можно очищать и повторно использовать.

Сухое молоко и смеси для питья дают калории и белки без нагрева.

Инстант-каши – быстро готовятся, не нуждаются в долгой варке.

Инстант-супы – готовятся кипятком из бутылки или маленькой плитки.

Консервы с мясом и рыбой – длительное хранение, не нуждаются в приготовлении.

Овощные и бобовые консервы – источник витаминов и клетчатки.

Паштеты и готовые закуски – быстрое питание без варки.

Энергетические батончики дают калории, удобные в пути и на работе.

Орехи и сухофрукты долго хранятся, насыщают организм энергией.

3. Отопление и освещение

Холод в квартирах стал критической проблемой, особенно для семей с детьми и пожилых людей. Украинцы активно закупают теплые одеяла, пледы и изотермические спальные мешки , которые сохраняют тепло даже при температуре ниже нуля.

Для освещения без электричества используются фонари на батарейках и аккумуляторах , солярные и USB-фонари , а также свечи и газовые горелки. В домах с нестабильным отоплением популярны малые камины на пеллетах – они дают тепло и могут работать даже без подключения к электросети.

Теплые одеяла и пледы сохраняют тепло без отопления.

Изотермические спальные мешки – для ночевки в холодных квартирах.

Фонари на батарейках – основной источник света во время блекаутов.

Аккумуляторные фонари – можно заряжать на солнце или USB.

Солярные фонари – заряжаются солнечной энергией.

Свечи – дополнительный свет и небольшое тепло.

Газовые горелки – для освещения и частичного обогрева.

Камины на пеллетах или дереве – резервный источник тепла.

Мини-портативные обогреватели работают на газе или батарейках.

Теплые накидки для мебели сохраняют тепло тела во время сидения.

4. Кухня и приготовление

Даже при отсутствии электричества люди научились готовить. Портативные газовые или индукционные плитки помогают нагреть воду и приготовить суп. Термоизолированные контейнеры и бутылки для еды позволяют хранить горячие блюда и напитки дольше, а кухонные приборы на батарейках , как мини-блендеры и кофемолки, облегчают приготовление быстрых блюд.

Для многих спасительным стал небольшой сосуд для приготовления без воды – например, сухие каши и супы , которые можно залить кипятком из бутылки.

Портативные газовые плитки позволяют готовить даже без электричества.

Индукционные плитки с аккумулятором – небольшие и мобильные.

Термоизолированные контейнеры для еды – сохраняют тепло или холод.

Термоизолированные бутылки для воды и напитков долго держат температуру.

Мини-блендеры на батарейках – смешивают супы или напитки без электричества.

Кофемолки на батарейках – для тех, кто не может жить без кофе.

Контейнеры для приготовления сухих каш и супов можно залить горячей водой из бутылки.

Термосумки для продуктов хранят пищу при транспортировке.

Складные миски и ложки компактны и удобны для приготовления.

Мини-наборы для приготовления пищи на улице – включают маленькую плитку и посуду.

5. Личный комфорт

Чтобы выжить в условиях блекаутов и холодных квартир, украинцы используют теплые носки, термобелье и пледы . В жару без кондиционера на помощь приходят мини-вентиляторы на батарейках .

При ограниченном доступе к воде важны маски для лица и гигиенические перчатки , которые помогают поддерживать чистоту и снижают риск инфекций.

Теплые носки помогают сохранять тепло тела.

Термобелье — незаменимо при холодных температурах.

Пледы и одеяла из флиса быстро греют и легкие.

Мини-вентиляторы на батарейках – в жару заменяют кондиционер.

Маски для лица – помогают поддерживать гигиену.

Гигиенические перчатки – снижают риск запачкать руки при отсутствии воды.

Теплые тапочки или шлепанцы – сохраняют ноги в тепле.

Термопояса или грелки – дополнительное тепло для тела.

Мини-фонарики или браслеты со светом – свет во время передвижения в темноте.

Компактные аптечки – базовые лекарства, пластыри и средства первой помощи.

Опыт этой зимы показал, что даже в центре крупных городов с правильным набором продуктов и бытовых средств можно чувствовать себя относительно комфортно даже если электричество и вода отсутствуют несколько дней. Сухой шампунь, термобелье, энергетические батончики и фонари – это уже не роскошь, а необходимость выживания.

Читайте также в "Комментариях", как работают электрические простыни, чем они лучше обогревателей и как правильно их использовать, чистить и хранить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости