Тепло навіть під час блекауту – чому електропростирадла та електроковдри стали must-have зими в Україні

Зима в умовах війни змусила українців по-новому подивитися на тепло в оселі. Коли обстріли пошкоджують енергетичну інфраструктуру, а блекаути можуть тривати годинами, електропростирадла та електроковдри перетворилися з побутової дрібниці на справжній інструмент виживання. Їх головна перевага – надзвичайно низьке споживання електроенергії при відчутному ефекті.

Електропростирадла, електроковдри та виживання в холоді: як українці гріються під час обстрілів і відключень світла (Фото з відкритих джерел)

Як електропростирадла працюють без світла

Більшість електричних простирадл споживають від 40 до 100 Вт, що у рази менше, ніж будь-який обігрівач. Уже через 5–10 хвилин вони прогрівають спальне місце до комфортних 35–55 °C, дозволяючи спати в холодній кімнаті без додаткового опалення. Саме тому під час відключень світла їх масово підключають до портативних зарядних станцій, інверторів або акумуляторів.

Окрема категорія – моделі на 12 В та USB, які можуть працювати від автомобільного прикурювача або потужного павербанка. Наприклад, компактне USB-простирадло розміром 160×80 см здатне працювати 5–8 годин від павербанка 10 000 мА·г, що робить його ідеальним рішенням для ночівлі без світла. Це особливо актуально для людей у приватних будинках, тимчасових укриттях або при евакуації.

Які бувають електропростирадла та електроковдри

Електропростирадла бувають односпальні та двоспальні, з 2–3 температурними режимами, захистом від перегріву та навіть роздільним керуванням зонами нагріву. Матеріали – від байки до сучасних синтетичних тканин, які добре утримують тепло і не подразнюють шкіру. Найчастіше українці обирають бренди Beurer, Esperanza, Shine, Royan, Durul, Alfarid, які зарекомендували себе стабільною якістю.

Правила безпечного використання, які рятують від проблем

Втім, безпека – ключове питання. Фахівці наголошують: електропростирадло завжди слід стелити поверх матраца, але нижче рівня подушки, не згинати, не використовувати у вологому стані та не накривати його щільними предметами. Перед сном рекомендують попередній прогрів – увімкнути максимальний режим на 20–30 хвилин, після чого зменшити температуру або вимкнути.

Не менш важливий і догляд. Більшість сучасних моделей допускають делікатне ручне прання після від’єднання кабелю живлення, але забороняють машинне віджимання. Сушити електропростирадло потрібно у розкладеному вигляді, подалі від батарей та прямих джерел тепла. Для зберігання в теплу пору року його не скручують у щільний рулон, а акуратно складають або згортають без заломів, зберігаючи в сухому місці.

У час, коли тепло стало питанням безпеки та здоров’я, електропростирадла і електроковдри довели: іноді маленький прилад може дати більше комфорту, ніж потужна техніка. І саме тому цієї зими вони стали одним із найпопулярніших товарів в Україні.

