Украина снова переходит на летнее время: когда переводить часы

С 30 на 31 марта украинцы должны будут снова перевести часы. Украина переходит на летнее время, поэтому в 3:00 все граждане должны перевести стрелки на один час вперед.

Когда Украина переходит на летнее время

Эта процедура, которая проводится дважды в год – в последнее воскресенье марта и октября, является частью глобальной инициативы, начатой во время Первой мировой войны. Германия и Австро-Венгрия были первыми, кто ввел сезонный переход времени с целью экономии топлива. За ними присоединились такие государства как Франция, Великобритания, Россия и США, желая увеличить продолжительность дневного света и таким образом уменьшить расходы на освещение.

В то же время следует отметить, что некоторые страны мира, в частности Исландия, Казахстан, Грузия, Япония, а также Россия и Беларусь, отказались от этой практики или никогда не принимали ее к использованию. Причинами таких решений стали сомнения в реальной эффективности перехода на сезонное время и влиянии на здоровье людей.

Украина продолжает следовать этой практике, хотя существует законопроект "Об исчислении времени в Украине", ожидающий повторное второе чтение с 2021 года. Он предлагает отказаться от переходов на летнее и зимнее время, но до сих пор не был принят.

"Естественным" временем для большинства территории Украины считается зимнее время (Киевский часовой пояс UTС 2), за исключением некоторых областей, в частности Луганской, частично Донецкой, Харьковской и Закарпатской, находящихся в других часовых поясах.

Летний переход является частью глобальной практики, направленной на оптимизацию использования дневного света и экономию энергетических ресурсов. В то же время, постоянные дискуссии и законодательные инициативы свидетельствуют о существующих размышлениях о необходимости и эффективности этой практики в современном мире. Украинское общество и правительство продолжают обсуждение возможности отказа от сезонного перевода часов, учитывая исторический опыт, энергетическую эффективность и здоровье граждан.