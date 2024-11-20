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Ученые назвали напиток, помогающий снизить риск инсульта

Зеленый чай – это не только вкусный напиток, но и мощный инструмент для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

20 ноября 2024, 03:05
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Черновалова Кристина

Зеленый чай оказался одним из самых полезных напитков для профилактики инсульта Его регулярное употребление может снизить риск этого опасного недуга на 20-30 процентов согласно исследованиям, опубликованным в журнале Stroke. В этом напитке содержатся уникальные активные компоненты, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые назвали напиток, помогающий снизить риск инсульта

Зеленый чай: напиток, защищающий от инсульта

Основные преимущества зеленого чая связаны с его составом Катехины — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами Они способствуют уменьшению воспалительных процессов в сосудах еще одним важным компонентом является теанин, который улучшает кровообращение и снижает риск образования тромбов. холестерина, который является основной причиной атеросклероза. Регулярное потребление этого напитка также положительно влияет на артериальное давление, помогая его стабилизировать.

Для достижения наилучшего эффекта важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, пить зеленый чай нужно без сахара и подсластителей, поскольку они снижают его полезные свойства. Во-вторых, температура напитка должна быть комфортной — горячий чай может повреждать слизистую пищевода. после еды

Научные исследования подтверждают эффективность этого напитка. Масштабное исследование продолжавшееся более 10 лет и охватившее 80 тысяч участников в Японии показало что люди регулярно пили зеленый чай имели значительно меньший риск развития инсульта, чем те, кто не употреблял его. Основные изменения наблюдались в снижении риска ишемического и геморрагического инсультов

Если вы не любите зеленый чай, можно обратить внимание на другие продукты. Например, чай матча — концентрированный зеленый чай, который имеет еще больше полезных веществ. Также поможет регулярное потребление соков из цитрусовых, богатых витамином С, или настоев трав,




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