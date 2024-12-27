Три необычных рецепта Оливье: таких вы еще не пробовали

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Салат "Оливье" – это символ новогоднего стола, который любят миллионы. Но что если заменить привычные ингредиенты и создать совершенно новые варианты классического блюда? "Комментарии" собрали три уникальных рецепта, которые удивят вас и ваших гостей. Смелые сочетания продуктов и современный подход к традициям сделают ваш праздничный стол по-настоящему особенным.
Салат Оливье. Фото freepick
300 г очищенных креветок;
2 спелых авокадо;
2 вареные картофелины;
2 яйца;
1 огурец;
2 столовые ложки майонеза;
соль и перец по вкусу.
Отварите креветки до готовности, остудите.
Нарежьте кубиками картофель, яйца, огурец и авокадо.
Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец.
Аккуратно перемешайте и подавайте в прозрачный бокал для стильного вида.
Особенность: Легкая и освежающая альтернатива классическому варианту, обогащенная белками и полезными жирами.
200 г копченого тофа;
3 вареных картофелины;
2 морковки;
150 г консервированного зеленого горошка;
2 соленых огурца;
3 столовые ложки соевого майонеза;
укроп для украшения.
Нарежьте кубиками тофу, картофель, морковь и огурцы.
Добавьте горошек и соевый майонез.
Перемешайте, добавьте мелко нарезанный укроп и сервируйте.
Особенность: Идеальный вариант для избегающих продуктов животного происхождения, но не готов отказаться от вкуса праздничного "Оливье".
200 г копченого лосося;
1 спелое манго;
3 вареных картофелины;
1 вареное яйцо;
2 столовые ложки греческого йогурта;
1 чайная ложка дижонской горчицы;
соль и зелень для украшения.
Нарежьте манго, картофель, яйцо и лосось кубиками.
Смешайте йогурт с горчицей, добавьте в салат.
Перемешайте, украсьте зеленью и подавайте на плоские тарелки.
Необычное сочетание сладкого манго и пикантного лосося придает "Оливье" новые вкусовые акценты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год – это особенное время, когда родные и друзья собираются за праздничным столом. А что может быть вкуснее традиционных украинских блюд? Хотя многие блюда общие для всей Украины, каждый регион имеет свои особенности и любимые блюда. Мы отправились в кулинарное путешествие по Украине и узнали, какие вкусности готовят на Новый год в разных уголках нашей страны.
Новости