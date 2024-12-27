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Три необычных рецепта Оливье: таких вы еще не пробовали

Традиционный Оливье по-новому

27 декабря 2024, 18:32
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Салат "Оливье" – это символ новогоднего стола, который любят миллионы. Но что если заменить привычные ингредиенты и создать совершенно новые варианты классического блюда? "Комментарии" собрали три уникальных рецепта, которые удивят вас и ваших гостей. Смелые сочетания продуктов и современный подход к традициям сделают ваш праздничный стол по-настоящему особенным.

Три необычных рецепта Оливье: таких вы еще не пробовали

Салат Оливье. Фото freepick

1. "Морской Оливье" с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • 300 г очищенных креветок;

  • 2 спелых авокадо;

  • 2 вареные картофелины;

  • 2 яйца;

  • 1 огурец;

  • 2 столовые ложки майонеза;

  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите креветки до готовности, остудите.

  2. Нарежьте кубиками картофель, яйца, огурец и авокадо.

  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец.

  4. Аккуратно перемешайте и подавайте в прозрачный бокал для стильного вида.

Особенность: Легкая и освежающая альтернатива классическому варианту, обогащенная белками и полезными жирами.

2. Вегетарианский оливье из тофа и соевым майонезом

Ингредиенты:

  • 200 г копченого тофа;

  • 3 вареных картофелины;

  • 2 морковки;

  • 150 г консервированного зеленого горошка;

  • 2 соленых огурца;

  • 3 столовые ложки соевого майонеза;

  • укроп для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте кубиками тофу, картофель, морковь и огурцы.

  2. Добавьте горошек и соевый майонез.

  3. Перемешайте, добавьте мелко нарезанный укроп и сервируйте.

Особенность: Идеальный вариант для избегающих продуктов животного происхождения, но не готов отказаться от вкуса праздничного "Оливье".

3. "Экзотический Оливье" с манго и копченым лососем

Ингредиенты:

  • 200 г копченого лосося;

  • 1 спелое манго;

  • 3 вареных картофелины;

  • 1 вареное яйцо;

  • 2 столовые ложки греческого йогурта;

  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;

  • соль и зелень для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте манго, картофель, яйцо и лосось кубиками.

  2. Смешайте йогурт с горчицей, добавьте в салат.

  3. Перемешайте, украсьте зеленью и подавайте на плоские тарелки.

Необычное сочетание сладкого манго и пикантного лосося придает "Оливье" новые вкусовые акценты.

Вывод: Экспериментируйте со вкусами!

Традиционный "Оливье" – это база для творчества, которая может заиграть новыми красками, если добавить к нему нестандартные ингредиенты. Попробуйте эти рецепты, чтобы удивить себя и гостей на праздничном столе. Такой "Оливье" станет изюминкой вашей новогодней вечеринки!

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год – это особенное время, когда родные и друзья собираются за праздничным столом. А что может быть вкуснее традиционных украинских блюд? Хотя многие блюда общие для всей Украины, каждый регион имеет свои особенности и любимые блюда. Мы отправились в кулинарное путешествие по Украине и узнали, какие вкусности готовят на Новый год в разных уголках нашей страны.




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Источник: https://comments.ua/ua
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