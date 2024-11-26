Только один продукт защитит от деменции и преждевременной смерти

Ежедневное употребление орехов может значительно улучшить здоровье пожилых людей, защищая от деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Австралийские ученые обнаружили, что регулярное включение этого продукта в рацион имеет мощный оздоровительный эффект.

Пенсионеры

В исследовании приняли участие 100 тысяч австралийцев в возрасте 70 лет и старше. Результаты показали, что те, кто ежедневно съедал хотя бы 30 граммов орехов, на 25% реже сталкивались с риском когнитивных нарушений, заболеваний сердца или преждевременной смерти по каким-либо причинам.

Ученые отмечают, что пользу приносят разные виды орехов — арахис, грецкие, миндаль и т.д. Основной секрет их эффективности заключается в высоком содержании полезных веществ, таких как омега-3 и омега-6, полиненасыщенные жирные кислоты, магний и белки.

Эти компоненты способствуют:

поддержке здоровья сердца и сосудов,

снижению риска возникновения онкологических заболеваний,

улучшению когнитивных функций мозга.

Эксперты подчеркивают, что добавление орехов в рацион — простой и эффективный способ поддерживать здоровье в старшем возрасте, снижая риски серьезных заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новые исследования выявили максимальную продолжительность человеческой жизни и факторы, влияющие на это. Сейчас самым старым человеком в мире является Томико Итока из Японии, родившейся 23 мая 1908 года и ныне 116 лет. Хотя это и очень большой возраст, ученые отмечают, что современные люди живут значительно дольше своих предков. Исследование показало, что организм имеет ограниченные возможности обновления. Между 120 и 150 годами эти способности исчезают полностью, и любая болезнь становится роковой.



