Теперь вы знаете, сколько дней открытый майонез безопасен для потребления
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь вы знаете, сколько дней открытый майонез безопасен для потребления

Майонез, купленный в магазине, содержит консерванты для продления срока годности

8 сентября 2025, 10:20
Майонез — один из самых популярных соусов на кухне, но даже он имеет свой срок годности. Но мало кто знает, сколько на самом деле дней или недель его можно безопасно хранить после открытия.

Теперь вы знаете, сколько дней открытый майонез безопасен для потребления

Майонез, купленный в магазине, содержит консерванты для продления срока годности, может храниться в холодильнике 2-3 месяца после открытия. Всегда проверяйте этикетку на наличие конкретных инструкций — некоторые марки и виды могут храниться дольше, чем другие.

С другой стороны, домашний майонез портится гораздо быстрее и его следует использовать в течение 3-5 дней, чтобы он имел самый свежий вкус и текстуру. Храните в холодильнике, когда не используете.

Храня открытую банку майонеза, помните об этих советах, чтобы сохранить его как можно более свежим: не храните на дверце холодильника — лучше всего хранить его в основной части холодильника, где температура более стабильна. Дверь более подвержена колебаниям температуры каждый раз, когда холодильник открывают, что может ускорить порчу. Плотно закройте — всегда держите банку плотно закрытой, чтобы минимизировать контакт воздуха. Чистая посуда — используйте чистую посуду при порционировании майонеза, чтобы избежать попадания бактерий в банку. Избегайте замораживания — хотя замораживание майонеза возможно, но после размораживания масса может нарушиться, что приведет к разделенной или зернистой текстуре

Если же вы заметили какие-либо из этих признаков порчи, безопаснее всего выбросить майонез, чтобы избежать риска пищевого отравления:

изменение цвета — любое потемнение или пожелтение может свидетельствовать о том, что майонез несвежий;

расслоение — выбросьте продукт, если заметите водянистую или свернутую текстуру;

неприятный запах — кислый или неприятный запах — это признак того, что продукт следует выбросить;

плесень — любые признаки плесени означают, что майонез больше не пригоден для употребления.

Читайте также на портале "Комментарии" — популярный соус не так безопасен, как все думают: какие болезни вызывает майонез.




Источник: https://www.southernliving.com/how-long-does-mayonnaise-last-after-opening-11740695
