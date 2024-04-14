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Страстная пятница: когда она будет в этом году

В 2024 году христиане восточного обряда в Украине Пасху будут праздновать 5 мая

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Страстная пятница, которая в этому году отмечается 3 мая, остается одним из самых значимых дней в христианском календаре. Этот день характеризуется глубокими религиозными обрядами и строгим постом, символизируя день, когда Иисус Христос был распят, приняв на себя страдания ради искупления грехов человечества.

Страстная пятница: когда она будет в этом году

Что нельзя делать в Страстную пятницу Украина?

Исторический контекст и библейские события

Согласно Новому Завету, именно Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, вынес приговор к распятию Иисуса под давлением иудейских первосвященников, стремившихся опозорить его. Распятие, считавшееся одной из самых жестоких и позорных форм казни, произошло на горе Голгофе. В тот день, Иисус, отказавшись от облегчающего муки вина с миррой, смело принял страдания.

Разрыв завесы в храме — это знаковое событие, символизировавшее уничтожение барьера между Богом и людьми, произошло в момент смерти Христа, подчеркивая его значимость как мессии.

Церковные службы: Утреня, Царские часы и Великая Вечерня

На протяжении Страстной пятницы проводятся несколько ключевых богослужений. Утреня, проводимая вечером Великого четверга, включает чтение 12 отрывков из Евангелий, рассказывающих о страданиях Иисуса. Царские часы представляют повествования всех четырех евангелистов, каждый из которых дает свой взгляд на события того дня.

Вынос Плащаницы — центральный элемент Великой Вечерни. Плащаница, символизирующая тело Христа, выносится в центр храма и остается там в течение трех дней, что напоминает о времени, проведенном Иисусом в гробнице, до его Воскресения.

Духовное значение Страстной пятницы

Этот день напоминает верующим о необходимости размышления о собственной жизни и духовном возрождении. Страстная пятница — время для молитвы, покаяния и постижения глубины жертвы Христа. Она приглашает христиан к обновлению веры и укреплению своих духовных связей.

Страстная пятница остается днем глубокой духовной значимости и скорби, который призывает каждого христианина к размышлению и самоосмыслению. В этот день каждый верующий имеет возможность по-новому взглянуть на свои убеждения и вдохновиться на продолжение пути следования учениям Христа.



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