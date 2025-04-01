logo

BTC/USD

85092.38

ETH/USD

1909.53

LTC/USD

85.01

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Старческих заболеваний можно избежать благодаря этим трем видам сыра
commentss НОВОСТИ Все новости

Старческих заболеваний можно избежать благодаря этим трем видам сыра

Регулярное употребление этих сыров способствует укреплению здоровья и снижает риск возрастных заболеваний, делая рацион не только полезным, но и вкусным.

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сыр – это не просто вкусный деликатес, но и мощный источник полезных веществ, поддерживающих здоровье на протяжении всей жизни. Он содержит высококачественный белок, витамины группы B и ценные жиры, необходимые для укрепления организма. Однако некоторые виды сыра обладают особыми свойствами, помогающими предотвратить опасные возрастные заболевания.

Старческих заболеваний можно избежать благодаря этим трем видам сыра

Фото: из открытых источников

Самые полезные виды сыра, которые следует добавить в рацион

Специалисты отмечают, что сыр – это отличный источник белка, который необходим для нормального функционирования организма и восстановления клеток. Но чтобы извлечь максимальную пользу, важно правильно выбирать его вид.

·   Твердые сыры (пармезан, гауда, чедер) содержат большое количество белка, кальция и витамина D, укрепляющих кости, предотвращая их хрупкость, а также снижают риск воспалительных процессов в суставах. Витамин B12 поддерживает работу нервной системы и уменьшает вероятность развития деменции.

·   Мягкие сыры (рикота, моцарелла) имеют низкое содержание жира и соли, но богаты казеиновым белком. Он способствует постепенному усвоению аминокислот, обеспечивая длительное ощущение сытости, а также защищает клетки от преждевременного старения.

·   Сыры с плесенью (бри, камамбер) положительно влияют на кишечную микрофлору, укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие. Камамбер содержит миристамид — вещество, которое стимулирует рост нейронов, улучшает память и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

Регулярное употребление этих сыров способствует укреплению здоровья и снижает риск возрастных заболеваний, делая рацион не только полезным, но и вкусным.

Как уже писали "Комментарии", сыр – это популярный молочный продукт, богатый кальцием, белком и другими питательными веществами. Однако его употребление может быть опасным для некоторых людей. Причиной врачи называют высокое содержание насыщенных жиров, лактозы и других ингредиентов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости