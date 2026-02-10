logo

Соль на обуви: 5 способов ее удалить, чтобы зимние ботинки выглядели как новые
Соль на обуви: 5 способов ее удалить, чтобы зимние ботинки выглядели как новые

От кожи до замши и кроссовок: эксперты рассказали, что действительно работает в борьбе с белыми пятнами.

10 февраля 2026, 12:00
Автор:
Проніна Анна

С наступлением холодов украинские дороги щедро посыпают солью, и уже через несколько прогулок на зимней обуви появляются неприятные белые разводы . Многие пытаются тереть их грубыми щетками или мыльными растворами, но это может только испортить ботинки. К счастью, существуют действенные методы очистки для различных материалов , которые помогут сохранить обувь в отличном состоянии.

Как правильно очищать зимнюю обувь от солевых разводов и не повредить материал

Первый и самый важный шаг – регулярная очистка после каждой прогулки . Сначала нужно удалить грязь мягкой тряпкой, затем дать обуви высохнуть при комнатной температуре. Только после этого можно приступать к борьбе с солью.

Для кожаной обуви эффективен простой раствор: вода и уксус в пропорции 1:1. Мягкой тканью аккуратно протрите ботинки, дайте высохнуть, а затем нанесите кондиционер для кожи , чтобы вернуть мягкость и блеск.

Замша и нубук нуждаются в деликатном подходе. Влажные и грубые трения могут повредить материал, поэтому после высыхания используйте специальную щетку для замши . Для стойких пятен поможет резинка для замши , после чего также рекомендуется отделка кондиционером.

Кроссовки очищаются просто: холодная вода с небольшим количеством жидкого мыла . Главное – промокать пятна, а не тереть их, чтобы не испортить ткань.

Не менее важны и превентивные методы: водоотталкивающие спреи и средства на основе воска помогают предотвратить появление солевых разводов и продлевают жизнь обуви. Эксперты советуют возделывать обувь перед выходом на улицу, особенно в период снегопадов и обработки дорог солью.

Таким образом, белые пятна на зимней обуви – не приговор . Правильная обработка, уход и регулярная очистка помогут сохранить любой материал: от кожи и замши до текстильных кроссовок. Следуя этим простым советам, ваши ботинки будут выглядеть опрятно даже в самые соленые зимние дни.

Читайте также в "Комментариях", что сделать, чтобы обувь не скользила на льду.



