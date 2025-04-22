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Сколько можно хранить вареные яйца: названо точное время

Как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике, чтобы они не испортились.

сегодня, 14:24
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Автор:
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Slava Kot

Пасху невозможно представить без вареных крашеных яиц. Однако, когда праздничный стол убран, а в холодильнике остаются десятки пасхальных яиц, возникает вопрос, сколько времени можно безопасно есть вареные яйца.

Сколько можно хранить вареные яйца: названо точное время

Вареные яйца. Фото из открытых источников

Вареные яйца: сколько времени они хранятся

Самое важное правило – это хранить вареные яйца только в холодильнике и желательно неочищенными. Скорлупа действует как естественный барьер и предотвращает высыхание и быструю порчу яиц. В таком виде они сохраняются подольше.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), вареные яйца нужно употребить в течение 7 дней после приготовления. Если же речь идет о блюдах с добавлением яиц, например салатов, закусок, паштет, то безопасный срок хранения сокращается до 3-4 дней.

Одним из ключевых факторов хранения яиц является температура. Вареные яйца следует держать при температуре не выше 4 градусов. Особое внимание следует обратить на размещение продуктов в холодильнике, ведь самое плохое место для хранения как сырых, так и вареных яиц – это дверца. Из-за частого открывания холодильника образуются температурные колебания, которые могут ускорить порчу яиц.

Как определить, свежее ли еще вареное яйцо

Даже если вы хранили яйца правильно, важно проверить их состояние перед употреблением в пищу. Самый простой способ – это понюхать на запах. Хорошо вареное яйцо имеет едва уловимый нейтральный аромат. Если запах кислый, сернистый или просто неприятный, тогда яйцо лучше выбросить.

Также следует обратить внимание на желток яйца. В свежем яйце он должен быть четко по центру. Если желток сдвинулся или прилип к скорлупе, это признак того, что яйцо хранили слишком долго еще до варки.

Советы по безопасному хранению вареных яиц:

  • — не оставляйте вареные яйца при комнатной температуре более двух часов;
  • — храните их в закрытом контейнере на средней полке холодильника;
  • — не мойте яйца перед хранением, так как влага может нарушить защитный слой скорлупы;
  • — яйца с трещинами нужно использовать как можно быстрее, ведь они первыми портятся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в магазинах яйца хранят не в холодильнике.

Также "Комментарии" писали о самом дорогом разбитом яйце в истории.



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