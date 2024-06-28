Сильная магнитная буря в 5 баллов снова накроет Землю: когда

В конце июня ожидается значительное усиление геомагнитной активности, которое, по прогнозам ученых, достигнет красного уровня К-индекса 5 и продлится минимум два дня. Это может повлиять не только на здоровье, но и на работу различных технических устройств.

На Землю надвигается мощная магнитная буря

Магнитные бури происходят из-за солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос заряженные частицы. Эти частицы путешествуют к Земле и влияют на нашу магнитосферу. В зависимости от силы бури, она может вызывать разные последствия, от незначительных до серьёзных, включая сбои в работе спутников и радиосвязи.

Солнечные бури классифицируются по шкале К-индекс, где уровни от 1 до 4 считаются слабыми и не оказывают значительного воздействия на здоровье и технику. Однако, уровни с К-индексом 5 и выше могут привести к серьезным последствиям.

По данным спутников и метеорологических лабораторий, буря начнётся 28 июня и закончится 30 июня.

Магнитная буря может сказаться на нашем здоровье. Во время бурь люди могут жаловаться на головную боль, слабость, плохое настроение и даже повышение давления. В такие дни важно заботиться о себе.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, старайтесь спать не меньше 7-9 часов, утром делайте зарядку, принимайте контрастный душ, хорошо питайтесь, пейте достаточно воды и проводите время на свежем воздухе. Избегайте чрезмерного употребления кофе, энергетических напитков, алкоголя и табака.

Если чувствуете себя плохо, не забудьте обратиться к врачу. Магнитные бури — это напоминание о том, что космическая погода влияет на нас не меньше земной.