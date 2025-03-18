Секретная закуска на Пасху 2025, которая превзойдет все блюда: готовим за 7 минут

Пасха 2025 года уже близко, и мы имеем для вас идею, как поразить ваших родных вкусной закуской с печенью щепы.

Фото: из открытых источников

Этот рецепт тарталеток очень легок и вкусен. Он позволяет приготовить 12-15 порций закуски.

Ингредиенты для закуски на Пасху 2025:

· Печень трески — 1 банка (примерно 120 грн)

· Яйца – 2-3 среднего размера

· Майонез

· Укроп

· Плавленые сырки – 2 шт.

· Тарталетки

Приготовление:

· Отварите яйца в подсоленной воде до полной готовности, охладите, очистите и натрите на мелкой терке. Можно раздельно натереть белки и желтки.

· Из баночки печени трески слейте масло и переложите в глубокую тарелку. Разомните ее вилкой.

· Плавленые сырки натрите на мелкой терке.

· Соедините все ингредиенты для закуски в одной тарелке.

· Заправьте получившуюся массу 1 ложкой майонеза, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.

· Наполните тарталетку полученной смесью.

· Украсьте закуску веточками свежайшего укропа.

Эта закуска станет настоящим хитом на вашем Пасхальном столе!

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