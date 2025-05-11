Приметы и предрассудки 11 мая: что сегодня категорически нельзя делать

В народном календаре 11 мая отмечают праздник Мокия Мокрого, посвященный памяти святого Мокия Амфипольского. Этот праздник получил такое название из-за частых дождей в этот период. В прежние времена в этот день предсказывали этот день.

Березы

К примеру, туман утром и дождь в течение дня предвещает дождливое лето. А вот теплый день указывает, что лето будет богатым урожаем.

А еще 11 мая называют Максимовым днем или Березосоком. В этот день заготавливают березовый сок, который считается полезным и использовался в народной медицине. Также собирают травы – подорожник, мать-и-мачеху и крапиву, из которых готовят лечебные настои.

Считается, что в этот день категорически нельзя ссориться с близкими и использовать бранные слова, чтобы не навлечь беду.

Кроме того, по старинным приметам, 11 мая запрещено ломать или рубить ветки березы, а также напрасно тратить воду.

А еще украинцы верили, что в этот день не нужно пускать незнакомцев или животных в дом – это может принести невзгоды.

Давние приметы рекомендуют 11 мая провести в кругу родных и друзей, занимаясь повседневными делами. Впрочем, все же не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде или в поле.

Также считается, что в этот день лучше воздержаться от посещения кладбища и упоминания усопших.

Кроме того, по давним верованиям в этот день не стоит заводить новые дела, не завершив старые, потому что они не будут успешными.

А еще незамужним девушкам не рекомендуется подметать пол и выносить мусор, чтобы не вымести женихов.

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