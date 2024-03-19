Приближается магнитная буря красного уровня: как защитить себя

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Черновалова Кристина
Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Ожидается, что магнитная буря накроет Землю 20 марта и продлится два дня, снижая свою активность только к 22 марта. Это явление, как утверждается в отчетах NOAA, TESIS и других международных метеорологических центров, может повлиять на работу спутниковых систем, связь, а также здоровье чувствительных к подобным изменениям людей.
Научные исследования давно установили связь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у определенного процента населения. В дни магнитных бурь фиксируется увеличение обращений к врачам, особенно к специалистам-кардиологам. Среди наиболее распространенных жалоб – головная боль, нарушения сна, снижение концентрации внимания, общая слабость и повышенная тревожность. Особенно остро магнитные бури могут сказываться на людях с хроническими заболеваниями, а также на астронавтах, работающих в условиях открытого космоса.
Специалисты рекомендуют в дни магнитной бури придерживаться ряда простых правил, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на организм:
- Соблюдение регулярного режима дня и достаточный ночной сон;
- Рациональное питание, обильное употребление чистой воды;
- Снижение физических нагрузок, отказ от вредных привычек;
- Прогулки на свежем воздухе, проветривание жилых помещений;
- Ограничение контакта с стрессовыми ситуациями и тяжелой психоэмоциональной работой.
Врачи подчеркивают, что важно внимательно следить за своим состоянием в эти дни и при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.
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