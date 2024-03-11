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Праздничный стол на Масленицу: лучшие рецепты блинчиков

С 11 по 17 марта отмечают Масленицу

сегодня, 13:11
Автор:
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Черновалова Кристина
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Когда зимние холода на исходе, а природа готовится к весеннему пробуждению, в воздухе разносится аромат праздника – аромат Масленицы. Этот древний славянский праздник символизирует прощание с зимой и встречу весны. А что может быть более символичным для Масленицы, чем блинчики? “Комментарии” представляют подборку рецептов блинчиков, которые порадуют вас и ваших близких в этот праздничный период.

Праздничный стол на Масленицу: лучшие рецепты блинчиков

Какие блины печь в первый день Масленицы?

Классические тонкие блины

Начнем с классики – тонких, почти прозрачных блинов, которые тают во рту.

Ингредиенты:

 • Мука – 2 стакана

 • Молоко – 3 стакана

 • Яйца – 3 шт.

 • Сахар – 2 ст. л.

 • Соль – ½ ч. л.

 • Растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.

Постепенно добавляйте муку, чередуя с молоком, чтобы избежать комочков.

Введите в тесто растительное масло и хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду, смазав ее небольшим количеством масла.

Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя по всей поверхности сковороды.

Жарьте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Блины с начинкой

Теперь добавим разнообразия и предложим несколько вариантов начинок.

1. Сладкая творожная начинка

 • Творог – 500 г

 • Сахар – 100 г

 • Ванильный сахар – 1 пакетик

 • Яйцо – 1 шт.

Тщательно перемешайте творог с сахаром, ванильным сахаром и яйцом до гладкости.

2. Начинка с грибами и луком

 • Шампиньоны – 300 г

 • Лук – 1 шт.

 • Соль, перец – по вкусу

 • Сметана – 2 ст. л.

Грибы и лук обжарьте на сковороде до готовности, приправьте солью и перецем, добавьте сметану и тушите еще несколько минут.

3. Лососевая начинка

 • Слабосоленый лосось – 200 г

 • Сливочный сыр – 100 г

 • Укроп – по вкусу

Смешайте мелко нарезанный лосось с сливочным сыром и укропом.

Заварные блины на молоке и воде 

Заварные блины получаются тонкие, нежные и слегка ажурные. 

Ингредиенты: 

480 г муки

1 чайная ложка соли 

2 столовые ложки сахара 

500 мл молока 3 яйца 

1 столовая ложка растительного масла + для смазывания 

620 мл воды 

Приготовление: Добавьте в просеянную муку соль, сахар и молоко, перемешайте. Введите яйца и взбейте венчиком до однородности. Добавьте масло и перемешайте. Затем добавьте горячую воду и еще раз тщательно взбейте массу венчиком. Дайте тесту настояться примерно 30 минут. Смажьте сковороду небольшим количеством масла и разогрейте. Выложите тонкий слой теста и готовьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывайте сковороду маслом только перед приготовлением первого блина.

Экспериментируйте с рецептами и начинками, добавляйте новые ингредиенты и создавайте свои уникальные блюда, которые станут вашей визитной карточкой на масленичном столе. Важно помнить, что каждый блин – это маленькое солнце на вашем столе, наполненное теплом и заботой.



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