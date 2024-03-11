Праздничный стол на Масленицу: лучшие рецепты блинчиков

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Когда зимние холода на исходе, а природа готовится к весеннему пробуждению, в воздухе разносится аромат праздника – аромат Масленицы. Этот древний славянский праздник символизирует прощание с зимой и встречу весны. А что может быть более символичным для Масленицы, чем блинчики? “Комментарии” представляют подборку рецептов блинчиков, которые порадуют вас и ваших близких в этот праздничный период.
Какие блины печь в первый день Масленицы?
Классические тонкие блины
Начнем с классики – тонких, почти прозрачных блинов, которые тают во рту.
Ингредиенты:
• Мука – 2 стакана
• Молоко – 3 стакана
• Яйца – 3 шт.
• Сахар – 2 ст. л.
• Соль – ½ ч. л.
• Растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.
Постепенно добавляйте муку, чередуя с молоком, чтобы избежать комочков.
Введите в тесто растительное масло и хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду, смазав ее небольшим количеством масла.
Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя по всей поверхности сковороды.
Жарьте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.
Блины с начинкой
Теперь добавим разнообразия и предложим несколько вариантов начинок.
1. Сладкая творожная начинка
• Творог – 500 г
• Сахар – 100 г
• Ванильный сахар – 1 пакетик
• Яйцо – 1 шт.
Тщательно перемешайте творог с сахаром, ванильным сахаром и яйцом до гладкости.
2. Начинка с грибами и луком
• Шампиньоны – 300 г
• Лук – 1 шт.
• Соль, перец – по вкусу
• Сметана – 2 ст. л.
Грибы и лук обжарьте на сковороде до готовности, приправьте солью и перецем, добавьте сметану и тушите еще несколько минут.
3. Лососевая начинка
• Слабосоленый лосось – 200 г
• Сливочный сыр – 100 г
• Укроп – по вкусу
Смешайте мелко нарезанный лосось с сливочным сыром и укропом.
Заварные блины на молоке и воде
Заварные блины получаются тонкие, нежные и слегка ажурные.
Ингредиенты:
480 г муки
1 чайная ложка соли
2 столовые ложки сахара
500 мл молока 3 яйца
1 столовая ложка растительного масла + для смазывания
620 мл воды
Приготовление: Добавьте в просеянную муку соль, сахар и молоко, перемешайте. Введите яйца и взбейте венчиком до однородности. Добавьте масло и перемешайте. Затем добавьте горячую воду и еще раз тщательно взбейте массу венчиком. Дайте тесту настояться примерно 30 минут. Смажьте сковороду небольшим количеством масла и разогрейте. Выложите тонкий слой теста и готовьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывайте сковороду маслом только перед приготовлением первого блина.
Экспериментируйте с рецептами и начинками, добавляйте новые ингредиенты и создавайте свои уникальные блюда, которые станут вашей визитной карточкой на масленичном столе. Важно помнить, что каждый блин – это маленькое солнце на вашем столе, наполненное теплом и заботой.
Обсуждения
Новости