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Погода в Украине: синоптик прогнозирует потепление

Во многих регионах будет наблюдаться оттепель и солнечная погода

сегодня, 12:23
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украина в скором времени ожидает значительного потепления, которое охватит все регионы страны. Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для издания "Телеграф", после 16 марта в Украине начнётся период существенного повышения температур благодаря приходу теплых воздушных масс с Балкан и Средиземноморья.

Погода в Украине: синоптик прогнозирует потепление

В Украине надвигается потепление: когда

По прогнозам Кибальчича, ночные заморозки полностью исчезнут, в том числе в северных и восточных областях страны, а дневные температуры будут достигать комфортных показателей в +10...+15°С. Жителей южных регионов и Закарпатья ожидает ещё более тёплая погода с максимальными значениями до +16...+18°С.

Несмотря на потепление, атмосферное давление останется выше нормы, что уменьшит вероятность существенных и затяжных осадков. Однако из-за размытых атмосферных фронтов в отдельных регионах Украины возможны дожди и пасмурная погода. Тем не менее, количество осадков, как отмечает синоптик, будет ниже обычного на протяжении всей второй декады марта.

Эксперт подчеркивает, что в указанный период вероятность опасных погодных явлений и мощных циклонов крайне мала, обещая украинцам благоприятные условия для наслаждения первыми весенними днями

“Таким образом, весенние процессы продолжатся в течение ближайших 10 суток с постепенным ростом среднесуточной температуры, а опасные явления погоды и мощные циклоны маловероятны в указанный период", — сказал Кибальчич.

“Комментарии” писали, что с приходом весны модная арена представляет абсолютно новые тенденции в мире пальто. В этом сезоне дизайнеры решили разнообразить гардероб, предложив уникальные фасоны, цвета и текстуры. Рассмотрим ключевые тренды, которые определенно стоит включить в ваш весенний гардероб.



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