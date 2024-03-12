Погода в Украине: синоптик прогнозирует потепление

Украина в скором времени ожидает значительного потепления, которое охватит все регионы страны. Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для издания "Телеграф", после 16 марта в Украине начнётся период существенного повышения температур благодаря приходу теплых воздушных масс с Балкан и Средиземноморья.

В Украине надвигается потепление: когда

По прогнозам Кибальчича, ночные заморозки полностью исчезнут, в том числе в северных и восточных областях страны, а дневные температуры будут достигать комфортных показателей в +10...+15°С. Жителей южных регионов и Закарпатья ожидает ещё более тёплая погода с максимальными значениями до +16...+18°С.

Несмотря на потепление, атмосферное давление останется выше нормы, что уменьшит вероятность существенных и затяжных осадков. Однако из-за размытых атмосферных фронтов в отдельных регионах Украины возможны дожди и пасмурная погода. Тем не менее, количество осадков, как отмечает синоптик, будет ниже обычного на протяжении всей второй декады марта.

Эксперт подчеркивает, что в указанный период вероятность опасных погодных явлений и мощных циклонов крайне мала, обещая украинцам благоприятные условия для наслаждения первыми весенними днями

“Таким образом, весенние процессы продолжатся в течение ближайших 10 суток с постепенным ростом среднесуточной температуры, а опасные явления погоды и мощные циклоны маловероятны в указанный период", — сказал Кибальчич.

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