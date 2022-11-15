Печем хлеб без света и газа (ВИДЕО)



















В условиях современных реалий, которые предполагают веерные отключения электроэнергии по всей стране, каждому из нас следует быть готовым к тому, что готовить пищу, возможно, придется без газа и света.

Печем хлеб без света и газа/Фотограф: Mariana Kurnyk

На помощь придет интересный кухонный лайфхак, которым поделилась жительница Германии. Женщина рассказала, как именно можно испечь вкусных хлеб при помощи семи свечек-таблеток и нехитрого "оборудования".

Стоит отметить, что немецкие хозяйки уверяют, что хлеб по такому рецепту получается мягким, ароматным и "таким, как нужно".

Итак, вам понадобится: семь свечей-таблеток, решетка, форма для выпечки (желательно со съемными бортами), подставки (это могут быть пиалы одной высоты), керамическая кастрюля с крышкой, в которую влезет форма для выпечки. При необходимости можно взять обычную кастрюлю со стеклянной крышкой, однако в ней приготовление займет немного больше времени.

Рецепт хлеба, который можно выпекать без духовки

- 450 грамм муки

- 1-2 чайные ложки сухих дрожжей

- 1-1,5 чайных ложки соли

- 280 мл воды

Лучше всего подходит пшеничная мука.

Выпекаем хлеб: инструкция

В емкости соедините все сухие ингредиенты. Затем добавить 280 мл воды и перемешать до однородности. Тесто должно быть эластичным.

Накройте емкость пищевой пленкой и оставьте в теплом месте. Примерно через час тесто должно увеличиться в размерах и его необходимо осторожно обмять. Желательно использовать силиконовую лопатку.

Затем, форму для выпекания присыпьте мукой и выложите в нее тесто. Накройте полотенцем и дождитесь пока оно подойдет.

Настало время смастерить "духовку". Для этого возьмите жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на решетку, которую предварительно установите на "подставках" одинаковой высоты.

На небольшом расстоянии друг от друга расставьте свечи. Они должны постепенно нагревать дно кастрюли. Расстояние от дна кастрюли до пламени должна составлять 7-8 см. Важно: огонь не должен касаться дна емкости.

Зажгите свечи и опустите тесто в форме в кастрюлю на 3 часа. Открывать крышку при выпекании нельзя, иначе хлеб не поднимется.



Через 3 часа достаньте форму с хлебом и быстро закройте кастрюлю крышкой. Переверните хлеб на другую сторону, чтобы он хорошо пропекся. Выпекайте еще один час.



Если свечи выгорели, уберите один слой тарелок или замените свечи-таблетки другими. Приятного аппетита!

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