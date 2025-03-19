"Пасха" или "Пасха", "кулич" или "кулич": языковеды дали четкий ответ

Уже совсем скоро в Украине будут отмечать один из самых больших церковных праздников — Воскресение Христово. ТСН.ua и ведущие языковеды напоминают, как правильно произносить названия этого святого дня и его атрибутов на украинском языке.

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Как правильно называть праздник: "Пасха" или "Пасха"?

Многие украинцы используют неправильное название этого великого праздника, называя его "Пасха". В то же время во всех словарях украинского языка указано правильное название — "Пасха". Как объясняет кандидат филологических наук, доцент Роман Дубровский, термин "Пасха" происходит от словосочетания "Великий день". Кроме того, существует еще церковный вариант названия праздника — "Воскресение Христово", которое используется не только священниками, но и в праздничном и литературном контексте.

В словаре Бориса Гринченко не встречается слово "Пасха", хотя в других изданиях это слово есть, но оно означает "Пейсах" — еврейский праздник, символизирующий выход евреев из Египта.

Пасха и ее блюда: "кулич" или "кулич"?

В Украине обрядовый хлеб, который готовят на Пасху, обычно называют "кулич". По словам Романа Дубровского, это слово происходит от еврейского праздника "Пасха" или "Песах". Важно отметить, что термин "кулич" является заимствованием из русского языка и не используется в украинской языковой практике. Кулич можно готовить из муки и других ингредиентов, а не только из муки.

Отметим также, что украинцы иногда употребляют русизм "творог" или "творожный кулич", что является некорректным. Правильным вариантом является "домашний сыр" или просто "сыр", а для блюда — "сырный кулич".

Как правильно называть крашеные яйца: "крашенки" или "писанки"?

Языковед Александр Авраменко отмечает, что красящие к праздникам яйца правильно называть "крашенками" (если они окрашены в один цвет) или "писанками" (если они имеют орнамент). Не следует использовать слово "яички", поскольку оно имеет совсем другое значение.

Портал "Комментарии" писал, что Пасха, или Воскресение Христово, является одним из важнейших праздников в христианской традиции. В отличие от Рождества Христова, дата празднования Пасхи меняется каждый год, поскольку она зависит от первой полной Луны после весеннего равноденствия.