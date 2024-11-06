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Основные причины, почему мы просыпаемся среди ночи и как с этим бороться

Ученые назвали это явление не просто неудобством, а сложным взаимодействием гормонов, диеты и стресса

сегодня, 05:50
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Черновалова Кристина

Многим знакома ситуация: просыпаешься посреди ночи, смотришь на часы, а они показывают 4 утра. Несмотря на желание снова заснуть, этого сделать не получается, будто тело "включилось" и готово к активности. Эксперты объясняют, что в таких случаях все зависит от наших внутренних биологических часов, а также от определенных гормонов, которые влияют на качество сна и пробуждения.

Основные причины, почему мы просыпаемся среди ночи и как с этим бороться

Почему мы просыпаемся в 4 утра: влияние диеты, стресса и возраста на сон

Во время сна организм переходит из одной фазы в другую. Около 4-5 часов после засыпания тело входит в более легкий этап сна, когда проснуться значительно легче. Поэтому, если вы легли в 11 часов вечера, 4 утра может стать тем временем, когда проснуться легче всего. Кроме этого, на наше пробуждение влияют гормоны. К примеру, мелатонин помогает уснуть, а кортизол, который повышается ближе к утру, подталкивает нас к пробуждению.

Эксперты рекомендуют успокоить организм перед сном. Чтение, прослушивание музыки или медитация могут стать хорошими повадками. При этом рекомендуют избегать гаджетов за два часа до сна, поскольку синий свет от экранов угнетает выработку мелатонина, который помогает уснуть.

То, что мы едим перед сном, также может играть немаловажную роль. Врач Мариям Х. Малик обращает внимание на то, что тяжелая пища, алкоголь, сладкое или кофеин могут вызвать беспокойный сон. Вместо этого рекомендуется употреблять продукты, богатые белоком и магнием, такие как яйца, сыр, шпинат или тыквенные семена. Они могут помочь сохранить стабильный уровень сахара в крови, что будет способствовать спокойному сну.

Кроме того, пробуждение среди ночи часто связано с тревогой и стрессом. Одно исследование показало, что миллионы людей в Великобритании просыпаются ровно в 4:05, заботясь о разных проблемах. Чтобы снизить влияние стресса, эксперты советуют записывать свои мысли перед сном в дневник. Это может помочь разгрузить разум и настроиться на спокойный отдых.



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