Орхидеи осенью покроются пышными цветами: секрет в простой подкормке
НОВОСТИ

Орхидеи осенью покроются пышными цветами: секрет в простой подкормке

Чем подкормить орхидею для пышного цветения осенью

9 сентября 2025, 16:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Орхидеи не только красивы, но и не привередливы в уходе за растением. Осенью они начинают стремительно расти. Поэтому, чтобы получить красивые цветы, стоит подготовить подкормку.

Орхидеи осенью покроются пышными цветами: секрет в простой подкормке

Орхидея. Фото из открытых источников

Именно при понижении температуры орхидей начинают формировать цветоносы и зацветут поздней осенью. Поэтому именно сейчас их следует начинать подкармливать. Для этого понадобится яичная скорлупа, пишет издание Express.

Отмечается, что яичная скорлупа богата кальцием, который укрепляет клеточные стенки орхидей и способствует здоровому росту. Использование для подкормки настойки из яичной скорлупы поможет укрепить корни и стебли орхидеи.

Одним из самых эффективных способов подкормки растений называют специальную настойку из яичной скорлупы. Для ее приготовления требуется (расчет 2 яйца на 1 орхидею):

1. Хорошо промыть и высушить яичную скорлупу (яйца должны быть свежими). Скорлупа должна стать твердой и хрупкой. Дальше ее нужно хорошо измельчить.

2. Измельченную яичную скорлупу поместить в банку и залить водой. Настаивать скорлупу нужно как минимум несколько дней – лучше неделю.

3. Перед поливом следует процедить настой, смешать настой с водой в пропорции 1:1.

4. Такой смесью нужно поливать орхидею раз в месяц в течение осени для пышного цветения.

Напомним: портал "Комментарии" писал о простом способе сохранить бананы свежими дольше. Бананы выделяют газ под названием этилен – природный гормон, способствующий созреванию фруктов, вызывая такие изменения, как размягчение, изменение цвета и выделение ароматов. Замедлить этот процесс поможет пищевая пленка.



Источник: https://www.express.co.uk/life-style/garden/2105760/how-to-help-orchids-grow-flower-autumn
