Орхидеи осенью покроются пышными цветами: секрет в простой подкормке

Орхидеи не только красивы, но и не привередливы в уходе за растением. Осенью они начинают стремительно расти. Поэтому, чтобы получить красивые цветы, стоит подготовить подкормку.

Орхидея. Фото из открытых источников

Именно при понижении температуры орхидей начинают формировать цветоносы и зацветут поздней осенью. Поэтому именно сейчас их следует начинать подкармливать. Для этого понадобится яичная скорлупа, пишет издание Express.

Отмечается, что яичная скорлупа богата кальцием, который укрепляет клеточные стенки орхидей и способствует здоровому росту. Использование для подкормки настойки из яичной скорлупы поможет укрепить корни и стебли орхидеи.

Одним из самых эффективных способов подкормки растений называют специальную настойку из яичной скорлупы. Для ее приготовления требуется (расчет 2 яйца на 1 орхидею):

1. Хорошо промыть и высушить яичную скорлупу (яйца должны быть свежими). Скорлупа должна стать твердой и хрупкой. Дальше ее нужно хорошо измельчить.

2. Измельченную яичную скорлупу поместить в банку и залить водой. Настаивать скорлупу нужно как минимум несколько дней – лучше неделю.

3. Перед поливом следует процедить настой, смешать настой с водой в пропорции 1:1.

4. Такой смесью нужно поливать орхидею раз в месяц в течение осени для пышного цветения.

