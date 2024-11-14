Опасная посуда: от чего стоит избавиться, чтобы улучшить самочувствие

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Кречмаровская Наталия
Выбор посуды для приготовления пищи является важным аспектом нашего здоровья. Хотя пластик часто упоминается как опасный материал для посуды, существуют и другие материалы, которые могут представлять угрозу здоровью. Портал "Комментарии" рассказывает об опасностях, связанных с использованием посуды из алюминия и тефлона.
Иллюстративное фото
Алюминий представляет собой легкий и теплопроводящий материал, что делает его популярным выбором для кухонной посуды. Однако исследования показывают, что алюминий может быть опасным для здоровья. При приготовлении кислых или соленых блюд алюминий может выделяться в пищу, что приводит к его накоплению в организме. Исследования связывают высокий уровень алюминия с нейродегенеративными заболеваниями, такими, как болезнь Альцгеймера.
Тефлон, или политетрафторэтилен (PTFE), широко используется для покрытия антипригарной посуды. Хотя тефлон удобен в использовании, он может выделять токсичные вещества при высоких температурах. При нагревании свыше 260°C тефлон начинает разлагаться, выделяя газы, которые могут вызвать симптомы, похожие на грипп, известные как "полимерная лихорадка". Кроме того, тефлоновое покрытие может содержать перфтороктановую кислоту (PFOA), связанную с риском развития рака, заболеваний печени и других серьезных проблем со здоровьем.
Выбор безопасной посуды является важным шагом для сохранения здоровья. Специалисты рекомендуют выбирать альтернативные материалы, такие как нержавеющая сталь, чугун или керамика, которые более безопасны для использования в кулинарии.
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