Один простой ингредиент в почве позволит собрать урожай помидоров больших размеров.

Во время роста помидоров важно обеспечить их достаточной подкормкой. В апреле эти растения сосредотачиваются на развитии основного стебля, которое впоследствии должно принести большой урожай плодов.

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Если помидоры не получают должного питания, стебли становятся тонкими и слабыми, что не позволяет накапливать достаточно энергии для формирования больших плодов летом. Шейн Гензюк, эксперт и основатель компании Ground to Ground, поделился простым и бесплатным методом стимулирования роста стеблей помидор, пишет express.co.uk.

"Для того, чтобы вырастить здоровые и пышные растения помидоров, можно использовать натуральные ингредиенты, которые есть в каждом доме, в частности кофейную гущу. Использованная кофейная гуща — это отличное органическое удобрение, которое содержит необходимые для растений питательные вещества, азот и кислоты. Такая почва станет идеальной средой.

Итак, после выпитого утреннего кофе кофейную гущу можно смело использовать как удобрение для помидоров.

Кофейная гуща также помогает сделать почву слегка кислой, что создает более благоприятные условия для выращивания больших помидоров.

Одним из главных преимуществ кофейной гущи является ее способность отпугивать вредителей, в частности улиток, часто повреждающих помидоры, благодаря своему сильному горькому запаху и кислотным свойствам.

"Кофейная гуща не позволит улиткам и насекомым повреждать помидоры. Единственное, что она привлечет — это черви, а их пребывание в почве только на пользу", — отметил Гензюк.

Однако важно не переборщить с количеством кофейной гущи, поскольку избыток азота может привести к чрезмерному росту листьев в ущерб плодам. Это может привести к образованию больших стеблей и искривленным помидорам, но с небольшим урожаем.

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать от половины до одной чашки кофейной гущи на растение. Лучше добавить чуть меньшее количество, чем слишком много.

Кофейную гущу следует посыпать вокруг основания растения, оставляя пространство у стебля, и смешать его с верхним слоем почвы. После этого нужно хорошо полить помидоры, чтобы смешать гущу с почвой и обеспечить питание корней.

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