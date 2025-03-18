Обезьяны знают лучше: назван самый эффективный способ очистки бананов

Бананы – это одни из самых любимых фруктов в мире, но мало кто знает, что существует правильный и неправильный способ их очищения. Возможно, вы годами это делали неправильно, пишет Express.

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Хотя очищение банана может казаться обычным делом, именно такие детали, которые мы узнаем каждый день, могут иметь большое значение. И хотя мало кто задумывается над тем, как именно снимать шкурку с банана, это все же следует знать, уверяют эксперты.

По словам директора по здравоохранению Healthydietnow, банановая кожура является богатым источником пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и минералов. Кожа содержит полезные вещества, такие как калий, магний, витамин B6, витамин C и другие полезные соединения. Потому все части банана имеют свою ценность.

И вот интересная деталь: правильный способ очищения банана состоит в том, чтобы начинать с противоположного конца, чем мы привыкли – с того, что часто считается "дном" или "основой" плода. Оказывается, именно так поступают и обезьяны, которые всегда очищают бананы правильно.

Обезьяны делают небольшой надрез в "дне" банана, сжимая его, и затем снимают кожуру по частям. Это может показаться странным, но на самом деле это самый эффективный метод очищения банана.

Портал "Комментарии" ранее писал, что употребление большого количества фруктов и овощей — один из лучших способов улучшить свое здоровье. На самом деле употребление бананов имеет много преимуществ для здоровья, независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или улучшить здоровье сердца.

Чтобы похудеть, важно поговорить с врачом о разработке безопасного и эффективного плана похудения, отвечающего вашим индивидуальным потребностям в области здравоохранения. Помимо правильного питания, вы тоже должны больше заниматься спортом и достаточно спать.