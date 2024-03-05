logo

BTC/USD

67336.86

ETH/USD

3759.92

LTC/USD

89.45

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Новый метод фиксации показаний электроэнергии: как работает
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый метод фиксации показаний электроэнергии: как работает

Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков

сегодня, 14:20
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:
В мире, где каждая цифра на счетчике электроэнергии превращается в сумму в вашей платежке, точность – это ключ к справедливости и честности. Как часто люди сталкиваются с неправильными начислениями, опирающимися на ошибочные или недостоверные показания? "ДТЭК Киевские электросети" придумали новую технологию, которая обещает избавить потребителей от этой давней головной боли.

Новый метод фиксации показаний электроэнергии: как работает

Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков

Фотография счетчика – гарант точности

Суть инновации проста, но в то же время революционна. Контролеры компании будут оснащены смартфонами или планшетами, на которые они будут вносить данные о текущих показаниях счетчика. Но ключевой момент – после ввода данных они сделают фотографию прибора учета. Эта фотография будет служить неопровержимым доказательством показаний, исключая возможность ввода неверных данных.

Как это работает?

Процесс фиксации показаний теперь включает в себя несколько простых шагов:

1. Контролер вводит данные о показаниях в специализированное приложение на своем устройстве.

2. Делается фотография счетчика, на которой четко видны текущие показания.

3. Фотография загружается в систему, где она может быть проверена в любой момент, чтобы подтвердить достоверность данных.

Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Ранее, “Комментарии” писали, что в Верховной Раде заговорили о повышении стоимости электроэнергии до 6 грн за киловатт. Народный депутат Сергей Нагорняк напомнил, что западные партнеры требуют от Украины привести тарифы к рыночным. Но, как считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, в 2024 году стоимость электричества кардинально поднимать не будут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости