Новый метод фиксации показаний электроэнергии: как работает

В мире, где каждая цифра на счетчике электроэнергии превращается в сумму в вашей платежке, точность – это ключ к справедливости и честности. Как часто люди сталкиваются с неправильными начислениями, опирающимися на ошибочные или недостоверные показания? "ДТЭК Киевские электросети" придумали новую технологию, которая обещает избавить потребителей от этой давней головной боли.

Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков

Фотография счетчика – гарант точности

Суть инновации проста, но в то же время революционна. Контролеры компании будут оснащены смартфонами или планшетами, на которые они будут вносить данные о текущих показаниях счетчика. Но ключевой момент – после ввода данных они сделают фотографию прибора учета. Эта фотография будет служить неопровержимым доказательством показаний, исключая возможность ввода неверных данных.

Как это работает?

Процесс фиксации показаний теперь включает в себя несколько простых шагов:

1. Контролер вводит данные о показаниях в специализированное приложение на своем устройстве.

2. Делается фотография счетчика, на которой четко видны текущие показания.

3. Фотография загружается в систему, где она может быть проверена в любой момент, чтобы подтвердить достоверность данных.

Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.



Ранее, “Комментарии” писали, что в Верховной Раде заговорили о повышении стоимости электроэнергии до 6 грн за киловатт. Народный депутат Сергей Нагорняк напомнил, что западные партнеры требуют от Украины привести тарифы к рыночным. Но, как считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, в 2024 году стоимость электричества кардинально поднимать не будут.