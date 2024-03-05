Новый метод фиксации показаний электроэнергии: как работает

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Черновалова Кристина
Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков
Фотография счетчика – гарант точности
Суть инновации проста, но в то же время революционна. Контролеры компании будут оснащены смартфонами или планшетами, на которые они будут вносить данные о текущих показаниях счетчика. Но ключевой момент – после ввода данных они сделают фотографию прибора учета. Эта фотография будет служить неопровержимым доказательством показаний, исключая возможность ввода неверных данных.
Как это работает?
Процесс фиксации показаний теперь включает в себя несколько простых шагов:
1. Контролер вводит данные о показаниях в специализированное приложение на своем устройстве.
2. Делается фотография счетчика, на которой четко видны текущие показания.
3. Фотография загружается в систему, где она может быть проверена в любой момент, чтобы подтвердить достоверность данных.
Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.
Ранее, “Комментарии” писали, что в Верховной Раде заговорили о повышении стоимости электроэнергии до 6 грн за киловатт. Народный депутат Сергей Нагорняк напомнил, что западные партнеры требуют от Украины привести тарифы к рыночным. Но, как считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, в 2024 году стоимость электричества кардинально поднимать не будут.
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