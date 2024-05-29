Ночной перекус: может ли клубника повредить вашему сну

С наступлением летнего сезона, когда клубники заполоняют рынки и супермаркеты, возникает логичный вопрос: безопасно ли наслаждаться этой ягодой перед ночным отдыхом? Известная диетология Ольга Стасишина делится своими мыслями и рекомендациями на этот счет.

Можно ли есть клубнику на ночь: рекомендации диетолога

Почему клубнику следует есть утром или в обед:

Клубника богата натуральными сахарами и активными веществами, которые не только тонизируют, но и обеспечивают отличный заряд бодрости. По словам специалистов, именно утром и днем наше тело готово к усвоению полезных элементов, что делает это время наиболее удачным для потребления клубники. Ягода также идеально подходит для пополнения энергетического баланса после спортивных занятий.

Возможное влияние на ночной сон:

Согласно рекомендациям Стасишины, клубнику следует избегать в вечернее время, особенно тем, кто подвержен проблемам со сном. Ягода может активизировать метаболизм и способна повысить уровень энергии, что нежелательно перед сном. Однако, при отсутствии проблем со здоровьем, небольшое количество клубники не нанесет вреда

Польза клубники для организма:

Эта ягода является настоящим кладбищем полезных веществ: витаминов C, A, E, B, а также калия и магния. Она способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение. Однако фруктоза, входящая в состав клубники, может стать причиной дискомфорта в кишечнике, особенно ночью.

Практические советы по употреблению клубники перед сном:

Диетологи советуют выбирать созревшие ягоды и сочетать их с белковыми продуктами, такими как йогурт или сыр, для уменьшения риска дискомфорта. Следите за реакцией своего тела, и при малейших признаках недомогания лучше отказаться от клубники в вечерние часы.

Следуя этим простым рекомендациям, можно наслаждаться вкусом клубники без ущерба для здоровья и качества сна, сохраняя благополучие и чувство легкости.