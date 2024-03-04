Неделя началась с сильной геомагнитной бури: что известно о ее мощности и продолжительности

Сегодня на планете происходит сильный геомагнитный шторм, достигший 7 баллов по шкале К-показателя. Этот шторм вызван взрывом магнетизма на Солнце, произошедшем 3 марта. Это привело к значительному расстройству геомагнитного поля Земли и сопровождается великолепным полярным сиянием.

Первая геомагнитная буря началась сегодня

Такие солнечные взрывы могут иметь разные последствия на Земле, включая радио- и спутниковые помехи, а также влиять на работу электроэнергетических систем и других коммуникационных сетей. Однако, к счастью, влияние этого шторма на наши технологии ожидается более минимальным.

Известно, что к 5 марта ситуация должна стабилизироваться и активность геомагнитного шторма уменьшится. Астрофизики продолжают мониторить солнечную активность, поскольку такие взрывы могут стать причиной подобных явлений в будущем в работе электроэнергетических систем и других коммуникационных сетей.

Врачи рекомендуют соблюдать здоровый образ жизни: отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков, ложиться спать в одно и то же время и спать минимум 7 часов. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе и много гулять.

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных всплесков эксперты рекомендуют:

— снизить нагрузку на организм,

— соблюдать режим сна (спать не менее 7 часов),

— бывать на свежем воздухе,

— отказаться от употребления кофе, энергетиков и алкоголя,

— правильно питаться,

— не перерабатывать себя,

— избегать конфликтных ситуаций,

— пить достаточное количество очищенной воды и всегда держать изготовку аптечку (особенно, если у вас есть хронические заболевания).

Также желательно отказаться от активных занятий спортом и поменьше находиться под прямыми солнечными лучами, однако непродолжительные прогулки на свежем воздухе все же рекомендуется не игнорировать.