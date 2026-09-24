Не только сериалы: 10 развлечений, которые почти не требуют денег

Отдых не обязательно должен быть дорогим. Если хочется сменить привычный просмотр сериалов, существует немало занятий, которые требуют минимум денег или вообще ничего не стоят. Особенно удобны варианты, которыми можно заниматься дома или неподалёку, не планируя дальних поездок.

Осенняя прогулка - один из простых способов провести свободное время без лишних расходов. Фото: chulmin1700 / Pixabay

Гуляйте, когда это безопасно. Прогулка в парке или по знакомому району не требует расходов и помогает сменить обстановку. Но выходить стоит только при отсутствии воздушной тревоги и с учётом местных ограничений.

Читайте книги. Если дома уже есть книги, можно устроить небольшой читательский марафон. Ещё один вариант — пользоваться библиотеками или легальными электронными ресурсами с бесплатным доступом.

Занимайтесь дома. Йога, растяжка, зарядка или обычная тренировка не требуют абонемента в спортзал. Для занятий можно использовать бесплатные видеоуроки и подобрать нагрузку с учётом своей физической подготовки.

Освойте новый навык. Иностранный язык, рисование, обработка фотографий, программирование или кулинария могут стать не только развлечением, но и полезным навыком. Многие обучающие материалы доступны бесплатно.

Попробуйте рукоделие. Шитьё, вязание, вышивка или поделки из вещей, которые уже есть дома, помогают занять руки и получить конкретный результат. Для начала необязательно покупать специальный набор.

Займитесь растениями. Комнатные цветы, зелень на подоконнике или работа в саду могут превратить обычные домашние дела в полноценное хобби. Некоторые растения можно размножать самостоятельно, не покупая новые.

Играйте. Шахматы, шашки, карты и настольные игры подойдут для вечера с семьёй или друзьями. Если подходящей игры нет дома, можно найти бесплатные варианты для компьютера или смартфона.

Волонтёрствуйте. Помощь людям, животным или местным инициативам позволяет провести время с пользой и познакомиться с единомышленниками. Формат лучше выбирать с учётом собственных возможностей и безопасности.

Устройте творческий вечер. Попробуйте рисовать, писать короткие рассказы, фотографировать или монтировать видео. Для старта часто достаточно смартфона или обычных материалов, которые уже есть под рукой.

Общайтесь. Разговор с друзьями или родственниками, совместная игра онлайн или обычный видеозвонок практически ничего не стоят. В период постоянного напряжения такое общение может помочь отвлечься и почувствовать связь с близкими.

Даже если бюджет на развлечения ограничен, это не означает, что свободное время должно проходить скучно. Иногда для нового хобби достаточно того, что уже есть дома, немного свободного времени и желания попробовать что-то непривычное.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что делать, когда становится одиноко