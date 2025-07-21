Гроза — одно из самых опасных природных явлений, которое ежегодно уносит жизни людей в разных уголках мира. Часто трагедии происходят не из-за самой молнии, а из-за неосторожности и незнания элементарных правил безопасности. Поэтому важно не только самим соблюдать эти правила, но и обязательно объяснить их детям, родным и друзьям.

Не делайте этого в грозу: запомните сами и прикажите близким

Итак, чего категорически нельзя делать во время грозы:

Не прячьтесь под одинокими деревьями

Особенно опасны дубы и тополя. Молния чаще всего бьет в самые высокие предметы на местности, так что дерево превращается в настоящий "проводник смерти".

Не пользуйтесь мобильным телефоном на открытом воздухе

Разговаривать или держать телефон во время грозы очень рискованно. Лучше убрать его в карман и не отвечать на звонки, пока не будете в безопасном месте.

Не перебегайте через открытую местность

Поле, пляж, дорога или большой двор – все это места, где вы можете стать самой высокой "точкой". Если гроза застала вас там, присядьте на корточки, наклоните голову и обхватите колени руками.

Не находитесь у воды и не купайтесь

Вода отлично проводит ток. Даже если молния ударит рядом, опасный разряд может передаться по водной поверхности.

Не прикасайтесь к металлическим предметам

Велосипеды, скамейки, заборы, рельсы и другие металлические конструкции способны привлечь молнию и произвести разряд.

Не пользуйтесь электроприборами в доме

Выключите телевизор, компьютер, микроволновку, а также не трогайте розетки и выключатели. Молния может попасть в проводку и привести к поражению током.

Не оставляйте окна и двери открытыми

Сильный ветер и разряд могут разбить оконные стекла или даже закинуть молнию внутрь.

Не стойте у окон и не прикасайтесь к стенам

В старых домах молния может пройти по влажным стенам или трубам.

Гроза – это не только красивое зрелище, но и реальная угроза.

Расскажите эти правила детям, напомните пожилым родственникам, предупредите друзей. Пусть каждый знает: в критический момент знания могут спасти жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать в жару.