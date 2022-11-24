Не дают тепла: какими дровами лучше не отапливать дом

Наши соотечественники сейчас практикуют отапливать дома дровами. Не только по причине экономии, но и потому, что часто вынужденно выключают электроэнергию. "Комментарии" решили собрать информацию о том, какими дрова лучше отапливать собственный дом, чтобы не замерзнуть зимой?

Дрова для отопления (фото из открытых источников)

Какие дрова лучше

Высокое содержание смолы, которая не выгорает полностью и закапчивает такими остатками дымоходы и внутренние части печки – именно так характеризуется хвойная древесина. Это, в основном, дрова из сосны, ели или туи.

Их сгорание приводит к неизбежному появлению копоти.

Также имеют невысокие плотности дрова из лиственных, мягких пород. Это – древесина липы, осины и тополя. Они быстро горят, не дают тепла и не образуют уголь из-за низкой удельной теплотворности.

Лучшие дрова – из твердых пород древесины. Из дуба, березы, граба. В процессе их сгорания обеспечивается стабильная рабочая температура котла или печки. Является высокой удельная теплотворная способность.

Как горят разные породы

Древесина из бука, березы, ясеня тяжело растапливается, но она может гореть сырой, она легче колется. Дрова из ольхи и осины горят, не образуя сажу, они выжигают ее из дымовой трубы. Березовые дрова прекрасны для того, чтобы нагреть печку, но когда не хватает воздуха, образуется дым и деготь. Лучшая теплоотдача из дубовых дров, единственный негатив, они плохо рубятся, как и грабовые дрова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шмигаль дал ответ — готова ли Украина начать отопительный сезон . Жилищный фонд на 100% готов к старту отопительного сезона. При этом речь идет о населенных пунктах, расположенных в тылу, подальше от той линии, где проходит фронт.

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