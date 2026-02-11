logo

Может ли секонд-хенд навредить ребенку: что скрывает вашу дешевую одежду
Может ли секонд-хенд навредить ребенку: что скрывает вашу дешевую одежду

Стильные и недорогие обновки могут содержать формальдегид и бактерии – вот что нужно делать, чтобы ребенок носил их безопасно.

11 февраля 2026, 17:59
Проніна Анна

Секонд-хенды в Украине и мире давно перестали быть чем-то позорным: здесь можно найти качественную детскую одежду по низкой цене , часто на несколько размеров больше, чем нужно сегодня. Это особенно актуально для родителей, потому что дети быстро растут. Однако безопасно ли покупать такие вещи для самых маленьких — и как правильно их обрабатывать перед первым ношением?

Может ли секонд-хенд навредить ребенку: что скрывает вашу дешевую одежду

Детские вещи из секонд-хенда: как уберечь ребенка от аллергий и опасных химикатов

Главная опасность секонд-хенда одежды — возможные микроорганизмы, бактерии и остатки чужих веществ на ткани , которые могли попасть туда во время предварительного ношения или хранения. Некоторые исследования показывают, что на употребляемой одежде могут сохраняться бактерии, паразиты или грибки даже после длительного хранения, и они могут вызвать раздражение кожи, сыпь или аллергические реакции.

Это особенно актуально для детей, у которых кожа более чувствительна, чем у взрослых. Дерматологи советуют никогда не одевать подержанные вещи на ребенка без предварительной чистки : одежда может казаться чистой с виду, но нести запахи, пыль или остатки микроорганизмов, которые не всегда видны.

Специалисты по гигиене рекомендуют эффективные способы очистки одежды из секонд-хенда, чтобы минимизировать риски перед первым носком или бодиком:

  • Высокая температура стирки: стирать вещи из другого гардероба стоит отдельно от остальной одежды, в теплой воде — около 40–60 °C или выше , если это позволяет ткань. Горячая стирка помогает убить бактерии, вирусы и избавиться от пыли.

  • Предварительное замачивание: для лучшей дезинфекции на 2–3 часа замочите одежду в теплой воде с антибактериальным порошком или моющим средством, прежде чем запускать в стиральную машину.

  • Использование дезинфекторных средств: если ткань не выдерживает высокую температуру, специалисты советуют специальные безопасные для ткани дезинфицирующие средства для стирки, которые помогут уничтожить потенциальные микроорганизмы.

  • Сушка и утюжка: высокая температура в сушильной машине или обработка паром утюга также эффективны для преодоления бактерий.

Кроме того, существуют альтернативные методы обработки , если одежду нельзя стирать в машине: проглаживание паром , обработка ультрафиолетом на солнце , а для очень чувствительных тканей — даже короткую заморозку , чтобы избавиться от возможных паразитов или насекомых.

Важно помнить, что некоторые вещи из секонд-хенда – например, нижнее белье или купальники – опасно носить по гигиеническим причинам .

В итоге: детские вещи в секонд-хенде могут быть экономичным и экологичным вариантом , но они нуждаются в тщательной подготовке перед ношением . Родители должны соблюдать правила гигиены: стирать, дезинфицировать и сушить одежду, и тогда риски для здоровья ребенка значительно уменьшатся.

