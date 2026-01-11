Мороз без света и отопления: как украинцы греют квартиры после атаки и что категорически запрещено делать

После российской атаки на столицу 9 января во многих районах Киева исчезли электричество и отопление . Из-за риска замерзания систем теплоснабжения коммунальные службы начали спускать горячую воду из труб во избежание аварий. К моменту полного восстановления тепла жителям приходится жить в холодных квартирах. Подобная ситуация фиксируется и в других регионах Украины с перебоями света, газа и отопления.

Блекаут и холод в домах: реально работающие народные способы обогрева и смертельно опасные ошибки

В таких условиях украинцы снова вспоминают проверенные "народные" методы обогрева , которыми пользовались во время предыдущих блекаутов. Однако специалисты предостерегают: не все популярные лайфхаки безопасны , а некоторые могут стоить жизни.

Чем категорично нельзя греть квартиру

Один из самых опасных способов – обогрев газовой плитой . Несмотря на популярность этого метода, он может привести к отравлению газом или взрыву , если конфорка погаснет, а газ продолжит поступать. Использовать плиту для обогрева можно только в крайних случаях, под постоянным наблюдением и при наличии газового датчика.

Не менее рискованны туристические горелки, газовые конвекторы и баллоны в закрытых помещениях. Во время их работы сжигается кислород и выделяется углекислый газ, что может привести к удушению во время сна . Также опасность представляет неправильное хранение газовых баллонов.

Отдельно специалисты отмечают: буржуйка в квартире – это незаконно и смертельно опасно . Печное отопление разрешено только в частных зданиях с соблюдением всех противопожарных норм.

Как согреться, если нет отопления

Если электроэнергию подают хотя бы периодически, украинцы используют аккумуляторные обогреватели, керамические панели и тепловентиляторы , которые успевают прогреть помещение и некоторое время отдают тепло даже после отключения света.

При полном отсутствии электричества люди прибегают к "народным" методам . Один из самых популярных – свечной обогреватель , сделанный из нескольких свечей и глиняных горшков. Он не может полностью обогреть комнату, но может повысить температуру на несколько градусов.

Еще один распространенный способ – нагрев кирпича или камней , которые затем заносят в комнату и ставят на металлическую или керамическую поверхность. Такие аккумуляторы тепла постепенно отдают тепло в течение нескольких часов.

Также украинцы массово используют утепление помещений : завешивают двери одеялами, заклеивают щели, концентрируются в одной комнате, стелят ковры на пол, одевают несколько слоев теплой одежды и спят под несколькими одеялами.

Специалисты отмечают: какие-либо самодельные обогреватели нельзя оставлять без присмотра , а рядом с ними не должны находиться дети или домашние животные. По возможности следует установить датчики угарного газа , которые могут спасти жизнь.

Несмотря на сложные условия, украинцы демонстрируют выдержку и изобретательность. Однако главное правило этой зимы остается неизменным — согреваясь, не подвергать себя еще большей опасности .

