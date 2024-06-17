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Летние праздники: что отмечаем и что избегаем 17 июня

Мировые и украинские праздники: что стоит и не стоит делать в этот день

сегодня, 10:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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17 июня в мире отмечается ряд разнообразных и порой уникальных праздников. От Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой до дня Взятия кошки на работу в США — каждый из этих праздников несёт свою уникальную историю и значение.

Летние праздники: что отмечаем и что избегаем 17 июня

Мировые и украинские праздники

В этом году 17 июня совпадает с такими мировыми событиями, как Всемирный день крокодила, призванный привлечь внимание к сохранению этих древних рептилий, и Всемирный день мусорщика, отмечающий важность работы тех, кто поддерживает чистоту в наших городах. Также этот день отмечен как Всемирный день каратэ, подчёркивающий вклад этого вида спорта в физическое и духовное развитие людей.

Многие другие страны также имеют свои уникальные праздники в этот день. В Исландии отмечают День независимости — главный национальный праздник, символизирующий свободу и самоопределение. В Латвии в этот день вспоминают о тяжелом периоде оккупации. Португалия же посвящает 17 июня памяти жертвам лесных пожаров, призывая к бдительности и ответственности в обращении с природными ресурсами.

В Украине, помимо мировых праздников, существуют уникальные народные традиции, связанные с этим днём. Считается, что 17 июня нежелательно заниматься выпечкой или принимать серьезные решения, так как это может привести к неожиданным финансовым потерям или другим неблагоприятным последствиям. Вместо этого рекомендуется уделить время домашним делам и общению с близкими.

Таким образом, 17 июня является днём, когда различные культуры и сообщества мира объединяются в разнообразии праздников и мероприятий, отражающих глубокие культурные, экологические и социальные ценности.



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