Лед на автомобильном стекле: откуда это берется и как от этого избавиться

Если вечером в холодное время года мы подъезжаем к дому и идет снег, то почти наверняка утром окна автомобиля покроются коркой льда, которую придется соскребать. Эту проблему можно избежать или хотя бы минимизировать.

Лед на окнах автомобиля. Фото из открытых источников

Как образуется лед на автомобильном стекле. Вечером автомобиль подъезжает к дому, в салоне тепло, поэтому окна тоже теплые. Снег падает и мгновенно тает на теплом стекле. Впоследствии стекло охлаждается, и если будет даже небольшой мороз, образовавшаяся от таяния снега вода замерзает. Именно так образуется ледяная корка на стекле машины.

Почистить лобовое стекло ото льда можно специальными растворами или попробовать оскребать, однако в таком случае есть риск оставить царапины на окнах. Лучшим способом будет избежать лед на лобовом стекле автомобиля, и для этого существует несколько способов.

Первый способ: оставить автомобиль под накрытием

Чтобы избежать обмерзания окон, не обязательно заезжать в закрытый гараж с отоплением. Все, что вам нужно, это крыша или любое другое укрытие. Крыша гарантирует, что на стекло не попадет дождь и снег. Таким образом, пока все вокруг удаляют лед из стекла автомобиля, вы получите прозрачные окна.

Способ второй: охладить салон автомобиля

Если подъехать к дому на машине с тёплым салоном, то утром на стекле автомобиля образуется лед. Но если выключить отопление за некоторое время до места назначения, а затем, выходя из машины, проветрить и охладить салон, выпавший снег не растает на окнах, поэтому его нужно будет лишь сместить щеткой утром.

Способ третий: накрыть лобовое стекло

Если у вас нет большого накрытия, можно накрыть только лобовое стекло. Автомобильные магазины предлагают специальные листы для окон, которые уменьшают нагрев салона летом и предотвращают замерзание лобового стекла зимой. Хотя это и эффективное решение, но вам придется постоянно накрывать и снимать эти специальные листы.

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