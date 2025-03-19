Квашени против маринованных продуктов: что полезнее для организма

Квашенные и маринованные продукты часто путают, но между ними существенные отличия. Один из этих способов приготовления более полезен для здоровья, отметила диетология Наталья Самойленко в своем Instagram.

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Чем отличаются квашеные и маринованные продукты.

Квашение – это процесс естественной ферментации, где продукты меняются благодаря полезным бактериям. Маринование заключается в добавлении уксуса, соли и других ингредиентов для сохранения вкуса и текстуры продукта.

Согласно мнению эксперта, квашеная капуста содержит клетчатку и пребиотики для кишечных бактерий, а также молочнокислые бактерии, способствующие сквашиванию пищи, что делает ее пробиотиком. Это означает, что такие продукты помогают разнообразить микробиот организма.

Если на этикетке продукта написано "квашеный" или отсутствует уксус в составе, это означает, что продукт сквашен.

"Если указано, что продукт имеет молочнокислую флору, это означает, что он пробиотик и полезен для здоровья," — подчеркнула диетолог.

В случае, если в составе уксус, это уже маринованные продукты. Хотя они могут иметь схожий вкус, они обычно имеют кисловатый привкус.

"Поэтому внимательно читайте этикетки. Если продукт квашеный и не содержит уксуса, он будет полезнее", — добавила эксперт.

Как выбрать качественные маринованные продукты

При выборе маринованных продуктов следует обращать внимание на несколько важных моментов:

Состав – в качественных маринованных продуктах не должно быть избытка консервантов, искусственных красителей или подсластителей. Лучше всего если состав содержит только основные ингредиенты: овощи, уксус, соль и специи.

· Упаковка – выбирайте продукты в стеклянных банках, поскольку они сохраняют вкус лучше, чем пластиковые упаковки, которые могут реагировать с кислотами.

· Дата изготовления и срок годности – выбирайте продукты с наименьшим сроком хранения, чтобы быть уверенными в их свежести.

· Цвет и внешний вид – качественные маринованные овощи не должны быть вялыми или потемневшими. Они должны сохранять свой природный цвет и вид.

· Наличие осадка — если в банке есть большой осадок или бульон, это может свидетельствовать о неправильной обработке или хранении продукта.

Портал "Комментарии" писал, что сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Некоторые группы продуктов могут снижать риск развития рака кишечника благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных бактерий.